Ανείπωτη θλίψη στη Νέα Μάκρη: Νεκρός από εγκεφαλική εμβολή 12χρονος αθλητής

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον μικρό Βασίλη
Στο πένθος έχει βυθιστεί Νέα Μάκρη μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός 12χρονου πρώην αθλητή του Αστέρα Νέας Μάκρης.
Το τραγικό νέο γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ της Νέας Μάκρης με ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αστέρα, ο 12χρονος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή με εγκεφαλική εμβολή.
Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον μικρό Βασίλη στο κοιμητήριο Αργυρούπολης.
