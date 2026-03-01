Ανείπωτη θλίψη στη Νέα Μάκρη: Νεκρός από εγκεφαλική εμβολή 12χρονος αθλητής

Στο πένθος έχει βυθιστεί Νέα Μάκρη μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός 12χρονου πρώην αθλητή του Αστέρα Νέας Μάκρης.

Το τραγικό νέο γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ της Νέας Μάκρης με ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αστέρα, ο 12χρονος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή με εγκεφαλική εμβολή.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον μικρό Βασίλη στο κοιμητήριο Αργυρούπολης.