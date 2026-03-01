Τέμπη: Η Λυκούρια Καλαβρύτων τίμησε τη μνήμη της Αναστασίας Παπαγγελή

Τρία χρόνια μετά την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών, που στέρησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη χώρα, η Λυκούρια δεν ξέχασε.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η Αναστασία Παπαγγελή, ένα νέο κορίτσι με καταγωγή από τη Λυκούρια και τα Μαζέικα, που έφυγε τόσο άδικα.

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Λυκουριωτών πραγματοποιήθηκε συμβολική συγκέντρωση μνήμης, ως ελάχιστος φόρος τιμής στις ψυχές που χάθηκαν. Όπως ανέφερε συγκινημένος το μέλος του Συλλόγου, Σπήλιος Πίστας, «συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη όλων των θυμάτων των Τεμπών και ιδιαίτερα της Αναστασίας, ενός παιδιού δικού μας, που θα ζει για πάντα στις καρδιές μας», συμπληρώνοντας την ευχή πως αυτή η τραγωδία θα είναι η τελευταία που συγκλόνισε τη χώρα μας, γράφει το Kalavrytanews.com

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ εκφράστηκε η κοινή ευχή οι οικογένειες των θυμάτων να βρουν δικαίωση και οι ψυχές των αδικοχαμένων να αναπαυθούν.