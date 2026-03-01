Ντουμπάι: Τι λέει ο Πατρινός DJ Βασίλης Μεταξάς μετά τις επιθέσεις- ΒΙΝΤΕΟ

Στις στιγμές που επικράτησαν στο Ντουμπάι μετά το ιρανικό χτύπημα αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο Instagram ο Πατρινός DJ Βασίλης Μεταξάς, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια ζει και εργάζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Δημοσίευσε story λίγες ώρες μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην πόλη, αναφέροντας ότι η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, ωστόσο όπως λέει "είμαι αισιόδοξος. Τα Ηνωμένα Αραβικά Επιράτα, είναι από τα πιο ασφαλή μέρη του κόσμου". Επίσης, ανέφερε, ότι είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει σήμερα αεροπορικώς αλλά αυτό είναι αδύνατο καθώς δεν πραγματοποιούνται πτήσεις". Και προσθέτει ότι, δεν έχει έρθει σε επικοινωνία με την Ελληνική πρεσβεία"

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν το Σάββατο, όταν ιρανικοί πύραυλοι και drones έπληξαν στόχους σε χώρες του Κόλπου, με ζημιές να καταγράφονται και στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ενώ προκλήθηκαν φωτιές και τραυματισμοί, γεγονός που προκάλεσε πανικό.