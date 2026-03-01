Κύπρος: Διαψεύδει η Λευκωσία για τους ιρανικούς πυραύλους

«Καμία ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα»
Φωτιές άναψε το πρωί της Κυριακής ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, καθώς όπως δήλωσε, δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξέυτηκαν με στόχο να πλήξουν βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, αλλά αναχαιτίστηκαν.
Την πληροφορία αυτή, ωστόσο, διαψεύδει επίσημα η Λευκωσία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να αναρτά σχετικό μήνυμα στο X. Όπως χαρακτηριστικά γράφει, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για εκτόξευση πυράυλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου.
«Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα. Οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση».
