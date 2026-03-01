Κύπρος: Διαψεύδει η Λευκωσία για τους ιρανικούς πυραύλους

Φωτιές άναψε το πρωί της Κυριακής ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, καθώς όπως δήλωσε, δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξέυτηκαν με στόχο να πλήξουν βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, αλλά αναχαιτίστηκαν.

Την πληροφορία αυτή, ωστόσο, διαψεύδει επίσημα η Λευκωσία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να αναρτά σχετικό μήνυμα στο X. Όπως χαρακτηριστικά γράφει, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για εκτόξευση πυράυλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου.