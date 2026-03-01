Λονδίνο: Δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την Κύπρο

Δύο ιρανικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, όπου οι Βρετανία διατηρεί στρατιωτικές βάσεις αναχαίτισαν οι βρετανικές δυνάμεις, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι.



Σύμφωνα με το SkyNews, o Χίλι δήλωσε πως «δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας».

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι περίπου 300 Βρετανοί στρατιωτικοί έχουν τοποθετηθεί σε τοποθεσίες που έγιναν στόχος στο Μπαχρέιν. Νωρίτερα, το Εθνικό Κέντρο Επικοινωνιών του Μπαχρέιν αναφέρει ότι ένα νέο κύμα «εχθρικών ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και drones» αναχαιτίστηκε πάνω από το κράτος του Κόλπου.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανές επιπτώσεις από τις επιθέσεις στο Ιράν και ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης.