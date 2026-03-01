Κηφισιά: 22χρονος χωρίς δίπλωμα συνελήφθη να τρέχει με 197 χλμ/ώρα

Στην προσπάθεια του να διαφύγει, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ενώ πραγματοποίησε αντικανονική αναστροφή
Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 22χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε το Σάββατο το πρωί (28-2-2026) επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 197 χλμ/ώρα.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 22χρονος κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα.
Στην προσπάθεια του να διαφύγει, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ενώ πραγματοποίησε αντικανονική αναστροφή.
Σε βάρος του 22χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βεβαιώθηκαν σχετικές τροχονομικές παραβάσεις, ενώ σημειώνεται ότι ο 22χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
