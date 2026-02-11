ΕΝΦΙΑ 2026: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα νέα ραβασάκια

Από την 1η Μαρτίου έως τις 10 του ίδιου μήνα αναμένεται να αποσταλούν εκτός μεγάλου απροόπτου τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ σε σχεδόν 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Μόλις λοιπόν λάβουν τα εν λόγω ραβασάκια οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου.

Επίσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής για τον ΕΝΦΙΑ:

1) Έκπτωση έως 20%

Μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 20% θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα υποβάλουν έως τις 16 Φεβρουαρίου αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myProperty για την ασφάλιση του σπιτιού τους έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα). Συνεπώς:

Εάν η ασφάλιση του σπιτιού είναι:

για 3 μήνες, τότε η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ θα είναι 5%

για 6 μήνες, τότε ο φόρος θα είναι μειωμένος κατά 10%

για 9 μήνες, τότε θα δοθεί έκπτωση 15% στον φόρο

για 12 μήνες, τότε η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ θα είναι 20%

Με άλλα λόγια εάν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του 1έτους, τότε η μείωση 20% του ΕΝΦΙΑ θα προσαρμοστεί αναλογικά. Ωστόσο δεν θα λάβουν καμία έκπτωση στον φόρο όσοι ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές για διάστημα μικρότερο των 3μηνών σε ετήσια βάση.

Το κούρεμα στον ΕΝΦΙΑ αφορά μόνο το κτίσμα που είναι ασφαλισμένο για φυσικές καταστροφές και όχι για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας.

Μάλιστα οι φορολογούμενοι:

που έχουν ακίνητα αξίας άνω 500.000 ευρώ, τότε θα εξακολουθούν να έχουν έκπτωση 10% στον ΦΠΑ σε περίπτωση που έχουν πλήρη ασφάλιση,

εάν δεν έχουν σπίτια πάνω από αυτό το ποσό τότε δεν θα αποζημιωθούν από το κράτος σε περίπτωση ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Δηλαδή οι ιδιοκτήτες ακινήτων που ασφάλισαν το 2025 τα σπίτια τους για φυσικές καταστροφές (πλημμύρα, σεισμό και πυρκαγιά), θα έχουν έκπτωση 20% στον φόρο. Αν η ασφάλιση αφορά για διάστημα λιγότερων από 12 μηνών το 2025, τότε η έκπτωση θα είναι αναλογική.

2) Η απαλλαγή

Από την καταβολή του φόρου θα μπορούν να απαλλαγούν πλήρως υπό προϋποθέσεις ορισμένοι φορολογούμενοι.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως για να μην πληρώσει ΕΝΦΙΑ ένα νοικοκυριό θα πρέπει:

α.να υποβάλει την αίτηση – δήλωση (Δ500).

β.να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.

Η έκπτωση 100% στον ΕΝΦΙΑ χορηγείται σε νοικοκυριά που έχουν 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω αλλά και όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω το 80% υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 12.000 ευρώ το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου έτους. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τ.μ το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα.

3) Έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ

Κουρεμένο ΕΝΦΙΑ κατά 50% θα κληθούν να καταβάλουν ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα τελευταίου φορολογικού έτους. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγό ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τ.μ. το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ο ή η σύζυγός ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Αλλά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 85.000 ευρώ για τον άγαμο.

πηγη enikonomia