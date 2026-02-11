Έφυγε από τη ζωή ο ποιητής και συγγραφέας Αλέξανδρος Πλάτων Δέλτα, σε ηλικία 78 ετών

Θλίψη προκαλεί στην Πάτρα και τον πνευματικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Αλέξανδρου Πλάτων Δέλτα (Αλέξανδρου Δημόπουλου), ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ποιητής, πεζογράφος, δοκιμιογράφος και κριτικός της πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής έκφρασης, ο Αλέξανδρος Δημόπουλος υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία, με χαμηλούς τόνους αλλά βαθύ αποτύπωμα σε όσους τον γνώρισαν.

Άνθρωπος φωτεινός, ευγενικός και πάντα προσιτός, έζησε αθόρυβα, αφήνοντας πίσω του ένα έργο και μια πορεία ζωής που συνδύαζε την πνευματική αναζήτηση με την ανθρώπινη καλοσύνη.

Καταγόταν από τη Χώρα Γορτυνίας, ενώ τα τελευταία χρόνια κατοικούσε στην Πάτρα, όπου διατηρούσε κατάστημα έτοιμων ενδυμάτων στην οδό Κορίνθου.

Μια ζωή γεμάτη διαδρομές και εμπειρίες

Όπως αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα ο δικηγόρος και φίλος του Λεωνίδας Μαργαρίτης, ο Αλέξανδρος Δημόπουλος γεννήθηκε στην Κομοτηνή, από γονείς πελοποννησιακής καταγωγής, και μεγάλωσε στην Πάτρα.

Το 1970, μη αντέχοντας τη δικτατορία, έφυγε στο εξωτερικό, όπου εργάστηκε σε διάφορες θέσεις, από τεχνικές εργασίες έως ξενοδοχεία και κρουαζιερόπλοια, ταξιδεύοντας σε όλες τις ηπείρους.

Η ζωή του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τα ταξίδια και τις εμπειρίες: από την Ευρώπη έως την Αμερική, την Ασία και την Ωκεανία, αφήνοντας πίσω του αναμνήσεις και ιστορίες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, ενώ στη συνέχεια έζησε και εργάστηκε στο Παρίσι, πριν επιστρέψει οριστικά το 1979 στην πατρίδα, όπου δραστηριοποιήθηκε και επιχειρηματικά.

Παρουσία και στον συνδικαλισμό του κλάδου ένδυσης

Σημαντική ήταν και η συνδικαλιστική του δράση στον χώρο της βιομηχανίας έτοιμου ενδύματος, όπου ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ετοίμου Ενδύματος Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, αγωνίστηκε για την ενίσχυση του κλάδου και τη δημιουργία θεσμών υποστήριξης της ελληνικής παραγωγής.

Επιθυμία του η αποτέφρωση

Σύμφωνα με την επιθυμία του, η σορός του θα αποτεφρωθεί.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στους ανθρώπους που τον αγάπησαν, αλλά και σε όσους εκτίμησαν τη σκέψη, το έργο και τη διακριτική του παρουσία στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Πάτρας.