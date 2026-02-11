Έφυγε από τη ζωή ο ποιητής και συγγραφέας Αλέξανδρος Πλάτων Δέλτα, σε ηλικία 78 ετών

Πατρινός στην καρδιά, με καταγωγή από τη Γορτυνία
Θλίψη προκαλεί στην Πάτρα και τον πνευματικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Αλέξανδρου Πλάτων Δέλτα (Αλέξανδρου Δημόπουλου), ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.
Ποιητής, πεζογράφος, δοκιμιογράφος και κριτικός της πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής έκφρασης, ο Αλέξανδρος Δημόπουλος υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία, με χαμηλούς τόνους αλλά βαθύ αποτύπωμα σε όσους τον γνώρισαν.
Άνθρωπος φωτεινός, ευγενικός και πάντα προσιτός, έζησε αθόρυβα, αφήνοντας πίσω του ένα έργο και μια πορεία ζωής που συνδύαζε την πνευματική αναζήτηση με την ανθρώπινη καλοσύνη.
Καταγόταν από τη Χώρα Γορτυνίας, ενώ τα τελευταία χρόνια κατοικούσε στην Πάτρα, όπου διατηρούσε κατάστημα έτοιμων ενδυμάτων στην οδό Κορίνθου.
Μια ζωή γεμάτη διαδρομές και εμπειρίες
Όπως αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα ο δικηγόρος και φίλος του Λεωνίδας Μαργαρίτης, ο Αλέξανδρος Δημόπουλος γεννήθηκε στην Κομοτηνή, από γονείς πελοποννησιακής καταγωγής, και μεγάλωσε στην Πάτρα.
Το 1970, μη αντέχοντας τη δικτατορία, έφυγε στο εξωτερικό, όπου εργάστηκε σε διάφορες θέσεις, από τεχνικές εργασίες έως ξενοδοχεία και κρουαζιερόπλοια, ταξιδεύοντας σε όλες τις ηπείρους.
Η ζωή του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τα ταξίδια και τις εμπειρίες: από την Ευρώπη έως την Αμερική, την Ασία και την Ωκεανία, αφήνοντας πίσω του αναμνήσεις και ιστορίες από κάθε γωνιά του κόσμου.
Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, ενώ στη συνέχεια έζησε και εργάστηκε στο Παρίσι, πριν επιστρέψει οριστικά το 1979 στην πατρίδα, όπου δραστηριοποιήθηκε και επιχειρηματικά.
Παρουσία και στον συνδικαλισμό του κλάδου ένδυσης
Σημαντική ήταν και η συνδικαλιστική του δράση στον χώρο της βιομηχανίας έτοιμου ενδύματος, όπου ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ετοίμου Ενδύματος Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, αγωνίστηκε για την ενίσχυση του κλάδου και τη δημιουργία θεσμών υποστήριξης της ελληνικής παραγωγής.
Επιθυμία του η αποτέφρωση
Σύμφωνα με την επιθυμία του, η σορός του θα αποτεφρωθεί.
Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στους ανθρώπους που τον αγάπησαν, αλλά και σε όσους εκτίμησαν τη σκέψη, το έργο και τη διακριτική του παρουσία στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Πάτρας.
Στη Λογοτεχνία άρχισε να κάνει την παρουσία του γύρω στα 1988 και το 1995 κυκλοφόρησε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο: «Η σκοτεινή πλευρά του Φεγγαριού».
Ακολούθησαν δεκαπέντε ακόμη έργα του.
-«Περίπατος στο μισό σκοτεινό της Πολιτείας» 2.000.
-«Σεργιάνι στο περιβόλι με τις αναμνήσεις» 2001
-«Των δακρύων τα Παιδιά» 2.001
-«Διατομή» 2001
-«Οι μικρομεσαίοι 2.002
-«Οι σκοτεινοί φράκτες του ουρανού» 2003
-«Ραμάλα» 2003
-«Μέρμηγκας ο Μέγας» 2003
-«Γκουαντανάμο» 2003
-«Χορεύοντας με τον Έρωτα»| 2005
Η ίδια συλλογή επανακυκλοφόρησε από τις εκδόσεις: Οσελότος 2013
Eπίσης από τις εκδόσεις Οσελότος έχουν κυκλοφορήσει
-«Eρώς εν πλώ» 2011
«Ταξιδεύοντας με το χρυσάνθεμο» 2011
«Λαμόγια και Τηλεόραση» 2012
«Μεσημβρινό Ηλιοτρόπιο» 2013
«Επιμύχια» 2014.
Το 2008 μετά από πρόταση του Τριπολιτσιώτη ποιητή Χρήστου Στρατηγόπουλου έγινε δεκτός και ενεργό μέλος του σωματείου «INTERNATIONAL SOCIETY OF GREEK WRITERS &ARTIST».
Ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνικά έντυπα «Κλεοπάτρα» «Οροπέδιο» «Δευκαλίων» «Φωνή του Έμπορα» «Μυρτίλος» και άλλα.
Έχει βραβευθεί από τον Δ.Ε.Ε.Λ. το έτος 2009 για την προσφορά του στα Ελληνικά Γράμματα.
Το 2010 τιμήθηκε με βραβείο από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων για την προσφορά του στη Λογοτεχνία.
Το 2009 τιμήθηκε με βραβείο από την THE AUSTRIAN REPRESENTATVE OF THE UNITED CULTURAL CONVENTION για ποίημα αφιερωμένο στη Μάνα.
Το 2010 τιμήθηκε με το Α΄ Βραβείο για το ποίημα «Κενός χώρος»
Το 2011 βραβεύθηκε με το Α΄ Βραβείο για το ποίημα του «Ηθικές αξίες και Μαμωνάς».
Και τα δύο αυτά ποιήματα περιλαμβάνονται στη συλλογή του με τον τίτλο «Μεσημβρινό ηλιοτρόπιο»
Το 2011 του απονεμήθηκε τιμητικό βραβείο για τη συμμετοχή του στην 32η Γιορτή των Ποιητών.
Την ίδια χρονιά τιμήθηκε με βραβείο από το αγγλικό «MAGAZINE MDNIGHT για την παρουσία του στο βιβλίο “ANTHOLOGY” της Δ.Ε.Ε.Λ.
Το έτος 2012 βραβεύθηκε με το Α΄βραβείο για το έργο του «ΕΡΩΣ ΕΝ ΠΛΩ»
Το έτος 2013 έλαβε τιμητικό βραβείο για το συγγραφικό του έργο: «Λαμόγια και Τηλεόραση»
Βιβλία του ποιητή έχουν παρουσιαστεί και σε διεθνείς Φεστιβάλ Βιβλίου όπως στο Edinburgh Festibal.
Eπίσης συμμετείχε με ποιήματά του σε δύο ποιητικά βιβλία:
Το «Κι εσύ το είδες» 2013 και το «Ποιητική Ανθολογία 27 φωνές ψυχής¨2013.
Στον εικαστικό χώρο έκανε την παρουσία του με δυο ατομικές εκθέσεις η πρώτη το 2006 με τίτλο «26 σπουδές για το δάκρυ της ιστορίας στο περιθώριο μιάς μπαρότσαρκας» και τη δεύτερη το 2008 με τον τίτλο «Ομίχλης τοπίο».
