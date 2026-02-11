Διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς

Ήταν μια τυπική διαδικασία, η οποία επικυρώθηκε χθες από την Επιτροπή του κόμματος
Διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, μετά μετά το επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο.
Λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο, ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε διαγράψει από την Ευρωομάδα του, ενώ τώρα διαγράφηκε και από το κόμμα.
Ήταν μια τυπική διαδικασία, η οποία επικυρώθηκε χθες από την Επιτροπή του κόμματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr