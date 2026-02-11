Διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς

Διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, μετά μετά το επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο.

Λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο, ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε διαγράψει από την Ευρωομάδα του, ενώ τώρα διαγράφηκε και από το κόμμα.

Ήταν μια τυπική διαδικασία, η οποία επικυρώθηκε χθες από την Επιτροπή του κόμματος.