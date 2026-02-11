Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς

Διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτή...

Ήταν μια τυπική διαδικασία, η οποία επικυρώθηκε χθες από την Επιτροπή του κόμματος

Διαγράφηκε οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, μετά μετά το επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο.

Λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο, ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε διαγράψει από την Ευρωομάδα του, ενώ τώρα διαγράφηκε και από το κόμμα.

Ήταν μια τυπική διαδικασία, η οποία επικυρώθηκε χθες από την Επιτροπή του κόμματος.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Νίκος Παππάς ΣΥΡΙΖΑ
Ειδήσεις
Πολιτική
["\u039d\u03af\u03ba\u03bf\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c0\u03c0\u03ac\u03c2"," \u03a3\u03a5\u03a1\u0399\u0396\u0391"]
820734
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις