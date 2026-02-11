Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ»: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία- Παράρτημα Ν. Ηλείας

Χθες υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών Η Ελπίδα» και του Παραρτήματος Ν. Ηλείας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, θέτοντας τις βάσεις για μια ουσιαστική και μακροχρόνια συνεργασία στον τομέα της πρόληψης, της υποστήριξης και της φροντίδας των ογκολογικών ασθενών.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από την Πρόεδρο του Ιδρύματος «Η ΕΛΠΙΔΑ» Αναστασία Μανωλοπούλου – Νικολοπούλου και τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Ν. Ηλείας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Παναγιώτη Θανόπουλο. Παρόντες ήταν τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής Γιώργος Κολιόπουλος και Αννυ Νικολοπούλου.

Σκοπός της συμφωνίας είναι η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας που θα ενισχύσει την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, την ποιοτική φροντίδα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών, καθώς και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και της ενημέρωσης στην κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεργασία θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς δημιουργεί ένα ενιαίο μέτωπο δράσης σε δύο όμορους νομούς, συνδυάζοντας τη θεσμική εμπειρία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με την κοινωνική και λειτουργική εμπειρία του Ιδρύματος «Η ΕΛΠΙΔΑ», το οποίο παρέχει φιλοξενία, στήριξη και μέριμνα σε ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπονται κοινές εκστρατείες πρόληψης και ενημέρωσης, δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης, συντονισμός εθελοντικών ομάδων, καθώς και συνεργασία για τη φιλοξενία ασθενών από την Ηλεία στις δομές του Ιδρύματος στην Πάτρα.