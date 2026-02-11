Ανδρέας Κατσανιώτης: Ισχυρή αποτροπή, σταθερές συμμαχίες και καθαρό στρατηγικό αποτύπωμα για την Ελλάδα

Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης ως εισηγητής των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

α) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την εγγραφή των Αξιωματικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ανώτερης Στρατιωτικής Ακαδημίας Nasser και της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών (Nasser Higher Military Academy - Command and Staff College), και

β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τη Συνεργασία στη Στρατιωτική Εκπαίδευση», αναδεικνύοντας την ανάγκη η χώρα να πορεύεται με σαφή στρατηγική, ισχυρή αποτρεπτική δύναμη και αξιόπιστες διεθνείς συνεργασίες.



Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του βουλευτή, ο κ. Κατσανιώτης τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, όπου η ασφάλεια επαναπροσδιορίζεται και οι απειλές είναι πολυδιάστατες. Σε αυτό το περιβάλλον, όπως υπογράμμισε, «η ισχύς μετράει», ενώ η χώρα οφείλει να εκπέμπει καθαρά μηνύματα αποφασιστικότητας και σταθερότητας.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της αποτροπής, σημειώνοντας ότι δεν αρκεί η επίκληση του διαλόγου όταν πρόκειται για την προάσπιση εθνικών συμφερόντων. Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, δεν διαπραγματεύεται την κυριαρχία της και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές λογικές, στηρίζοντας την ασφάλειά της στις Ένοπλες Δυνάμεις, στους σύγχρονους εξοπλισμούς και σε στρατηγικές συμμαχίες που ενισχύουν τη διεθνή της θέση.



Αναφερόμενος στις περιφερειακές εξελίξεις, υπογράμμισε ότι η χώρα λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, οικοδομώντας σχέσεις με διάρκεια και βάθος. Οι συνεργασίες αυτές, όπως σημείωσε, δεν αποτελούν απλώς διπλωματικές επιλογές αλλά συγκροτούν ένα ισχυρό πλαίσιο ασφάλειας για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.



Στο πλαίσιο της συζήτησης, έγινε και η κύρωση δύο πρωτοκόλλων στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας–Αιγύπτου, τα οποία εντάσσονται στη διαρκή ενίσχυση των διμερών σχέσεων και της θεσμικής συνεργασίας των δύο χωρών.



Ο Ανδρέας Κατσανιώτης επισήμανε ότι η πραγματική ασφάλεια χτίζεται με φρόνημα, στρατηγική και ισχυρούς συμμάχους, τονίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να παραμένει υπολογίσιμη δύναμη στις εξελίξεις της περιοχής.



Κλείνοντας, κάλεσε το Σώμα να στηρίξει επιλογές που ενισχύουν τη θέση της χώρας, επισημαίνοντας ότι η πορεία αυτή πρέπει να συνεχιστεί με συνέπεια και σοβαρότητα.