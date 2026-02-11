Πάτρα: Κλείνουν φούρνοι- Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις σε οριακό σημείο- Προβλήματα και με τους ζαχαροπλάστες

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για φούρνους και ζαχαροπλαστεία στην Πάτρα, με τα «λουκέτα» να αυξάνονται και πολλές επιχειρήσεις να βρίσκονται σε οριακό σημείο.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος των Αρτοποιών Πάτρας, Γιάννης Κωνσταντινίδης, «η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν φούρνοι που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και κλείνουν». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ενέργεια μας έχει τσακίσει, ενώ και οι πρώτες ύλες αποτελούν σοβαρά προβλήματα. Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις στην Πάτρα βρίσκονται στην κόκκινη γραμμή και τα πράγματα είναι οριακά».

Ο κ. Κωνσταντινίδης επισημαίνει ότι «η οικονομική κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, όλα ακριβαίνουν και δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος», με αποτέλεσμα «ο κόσμος να κόβει από τα καθημερινά προϊόντα». Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «το ψωμί υπήρχε πάντα, όμως σήμερα δεν το θεωρούν όλοι αυτονόητο». Υπενθυμίζει ότι «η φραντζόλα είχε πάρει πριν 2-3 χρόνια μια μικρή αύξηση 10-15 λεπτών λόγω των πρώτων υλών», προσθέτοντας πως «η αρτοποιία είναι παρατημένη στην τύχη της και η κυβέρνηση δεν ασχολείται όσο θα έπρεπε με τα παραδοσιακά επαγγέλματα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών Πάτρας, Ταξιάρχης Καππάς, αναφέρει ότι «καταστήματα κλείνουν, καθώς έχουν αυξηθεί η ενέργεια, οι πρώτες ύλες και το εργατικό δυναμικό». Όπως τονίζει, «κάθε μέρα αρκετές επιχειρήσεις σκέφτονται να κλείσουν», ενώ επισημαίνει πως «πολλοί ιδιοκτήτες βγαίνουν στη σύνταξη και τα παιδιά τους δεν θέλουν να συνεχίσουν το επάγγελμα».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «το μέλλον των ζαχαροπλαστείων διαγράφεται δύσκολο», εκφράζοντας τη στήριξή του στο αίτημα να χαρακτηριστεί ο κλάδος ως προστατευόμενος. «Το ζητάμε χρόνια και ευελπιστούμε ότι θα γίνει, γιατί πέρα από τα οικονομικά προβλήματα χάνονται και οι παλιές παραδοσιακές συνταγές», καταλήγει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης παρέμβασης για να στηριχθεί ένας κλάδος με βαθιές ρίζες στην τοπική κοινωνία.