Πάτρα: Στο 70% η πληρότητα στα ξενοδοχεία ενόψει του Καρναβαλιού των Μικρών- Στο 90% η πληρότητα για το τελευταίο τριήμερο

Αρκετά θετική είναι η εικόνα της ζήτησης στα ξενοδοχεία της Πάτρας ενόψει του Καρναβαλιού των Μικρών, με την πληρότητα να κινείται σε καλά επίπεδα και τους επαγγελματίες του τουρισμού να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Αχαΐας, Δημήτρης Διαμαντόπουλος, «αυτή τη στιγμή η πληρότητα για το Καρναβάλι των Μικρών βρίσκεται περίπου στο 70%», επισημαίνοντας ότι «προσελκύει διαφορετικό κοινό, κυρίως οικογένειες με παιδιά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η εικόνα είναι αρκετά καλή, ειδικά ενόψει και του τριημέρου», ενώ εκφράζει την ελπίδα ότι «θα έρθει και άλλος κόσμος τις επόμενες ημέρες». Ωστόσο, τονίζει πως «ο καιρός παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς φέτος έχει ταλαιπωρήσει τον κόσμο».

Σε ό,τι αφορά το τριήμερο του Πατρινού Καρναβαλιού, ο κ. Διαμαντόπουλος σημειώνει ότι «στα ξενοδοχεία του κέντρου η πληρότητα έχει φτάσει το 85% με 90%», διευκρινίζοντας πάντως ότι «υπάρχουν ακόμη κενά δωμάτια».

Κλείνοντας, επισημαίνει ότι «η δυναμική υπάρχει και περιμένουμε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής», εκφράζοντας αισιοδοξία ότι, εφόσον βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες, η επισκεψιμότητα θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.