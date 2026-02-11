"Τα σχολεία δεν είναι ψησταριές" - "Μπλόκο" του υπουργείου Παιδείας στο τσίκνισμα

Αντιδράσεις για την ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας για μάθημα και όχι τσίκνισμα την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση πως τα σχολεία της χώρας "δεν θα μετατραπούν σε υπαίθριες ψησταριές", επιβάλλοντας την πλήρη τήρηση του ωρολογίου προγράμματος χωρίς καμία παρέκκλιση.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων καλούνται να διασφαλίσουν την πλήρη τήρηση του ωρολογίου προγράμματος από την πρώτη έως την τελευταία ώρα, χωρίς καμία παρέκκλιση.

Το άναμμα φωτιάς στις σχολικές αυλές θεωρείται πλέον πειθαρχικό παράπτωμα και κίνδυνος για την ασφάλεια του κτιρίου, ενώ οι διευθυντές φέρουν την ευθύνη να μην επιτρέψουν τη μετατροπή των τελευταίων ωρών σε "εορταστικά κενά".

Κύκλοι του υπουργείου Παιδείας εξηγούν ότι η λογική του "σταματάμε το μάθημα για να τσικνίσουμε" δρα διαβρωτικά στον παιδαγωγικό χαρακτήρα του σχολείου. Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη προστασίας των μαθητών από πιθανά ατυχήματα που συνδέονται με αυτοσχέδιες εστίες ψησίματος εντός των σχολικών χώρων.

Η επίσημη θέση είναι ότι τα σχολεία δεν πρέπει να μετατρέπονται σε "υπαίθριες ψησταριές", καθώς αυτό υπονομεύει τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα.

Η φετινή στάση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική που ξεκίνησε το 2025, όταν ο υπηρεσιακός γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ είχε ζητήσει από το προσωπικό να αποφύγει τις συναθροίσεις και εκδηλώσεις που συνοδεύονται από κατανάλωση φαγητών και αλκοόλ στον εργασιακό χώρο, στοχεύοντας στη διατήρηση ενός επαγγελματικού προφίλ ακόμα και εντός της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Από την πλευρά τους, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων κάνουν λόγο για μια "στείρα" αντιμετώπιση, επισημαίνοντας ότι το τσίκνισμα αποτελεί μια απαραίτητη ανάσα αποφόρτισης για τα παιδιά. Καταγγέλλουν, μάλιστα, ότι η αυστηρότητα εξαντλείται επιλεκτικά, δημιουργώντας σχολεία "δύο ταχυτήτων" στην ίδια περιοχή.

