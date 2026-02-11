Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης σε Ακράτα και Συλίβαινα

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας θα ανακοινώσει νέα ημερομηνία με σχετική ενημέρωση

Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιάλειας ανακοινώνεται ότι η προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 στις Κοινότητες Ακράτας και Συλίβαινας, αναβάλλεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, η διακοπή δεν θα πραγματοποιηθεί και θα εκδοθεί νέα ενημέρωση το προσεχές διάστημα, στην οποία θα ορίζεται η νέα ημερομηνία εργασιών και διακοπής υδροδότησης.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διακοπή Νερού Αιγιάλεια
Ειδήσεις
Κοινωνία
Ειδήσεις