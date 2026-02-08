Τι θα γινόταν αν η Γη σταματούσε ξαφνικά να περιστρέφεται

Παρότι δεν την αντιλαμβανόμαστε, η περιστροφή της Γης καθορίζει σχεδόν κάθε φυσική σταθερά που θεωρούμε αυτονόητη.

Στον Ισημερινό, η επιφάνεια του πλανήτη κινείται με περίπου 1.670 χιλιόμετρα την ώρα. Τι θα συνέβαινε λοιπόν αν αυτή η περιστροφή σταματούσε απότομα, χωρίς καμία επιβράδυνση;

Όποιος έχει γνώσεις μηχανικής, μπορεί να αντιληφθεί πόσο εντυπωσιακά εύθραυστη είναι η ισορροπία ανάμεσα στην κίνηση και τη μάζα και πόσο δραματικά θα άλλαζαν όλα.

Σε άρθρο του, το alliancequartett.at περιγράφει τι θα γινόταν:

Ο πλανήτης θα λύγιζε υπό το βάρος της στροφορμής του

Ένα στιγμιαίο φρενάρισμα δεν θα σήμαινε απλή παύση. Η Γη διαθέτει τεράστια περιστροφική ενέργεια και στροφορμή, οι οποίες δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Θα έπρεπε να εκτονωθούν μέσω παραμορφώσεων και ρηγμάτων. Ο φλοιός και τα βαθύτερα στρώματα θα δέχονταν ισχυρές διατμητικές δυνάμεις, πετρώματα θα έσπαγαν, τεκτονικές πλάκες θα μετατοπίζονταν και υλικά θα έλιωναν και θα εκτοξεύονταν στο Διάστημα και θα έμπαιναν σε τροχιά ως συντρίμμια. Το αποτέλεσμα θα ήταν μια ριζικά αναδιαμορφωμένη Γη.

Όλα στην επιφάνεια της Γης διατηρούν την ταχύτητά τους

Αν, υποθετικά, ο φλοιός της Γης αψηφά όλους τους νόμους της φυσικής και παραμένει άθικτος, όλα όσα βρίσκονται πάνω του δεν θα σταματούσαν ακαριαία. Κτίρια, οχήματα, δάση θα συνέχιζαν να κινούνται με την προηγούμενη ταχύτητα σε σχέση με το ακίνητο πλέον έδαφος. Κοντά στον Ισημερινό αυτό σημαίνει πάνω από 1.600 χλμ./ώρα. Η καταστροφή θα προερχόταν από τον συνδυασμό μάζας, ταχύτητας και απότομης ακινητοποίησης, που υπερβαίνει τα όρια αντοχής κάθε δομής.

Ατμόσφαιρα και ωκεανοί σε ανεξέλεγκτη κίνηση: πανίσχυροι άνεμοι και τσουνάμι

Η ατμόσφαιρα και τα νερά δεν θα ακινητοποιούνταν. Αέριες μάζες θα σάρωναν την επιφάνεια με ταχύτητες 1.000-1.600 χλμ./ώρα. Σημειώνεται ότι ένας πολύ ισχυρός τυφώνας συνήθως φτάνει περίπου τα 250 χλμ./ώρα. Παράλληλα, οι ωκεανοί θα συνέχιζαν την κίνησή τους, δημιουργώντας παγκόσμια κύματα πλημμύρας που θα κατέκλυζαν ηπείρους και θα εξαφάνιζαν τη σημερινή ακτογραμμή.

Τι θα γινόταν στο εσωτερικό της Γης

Η Γη αποτελείται από στρώματα με διαφορετικές ιδιότητες. Μία απότομη ακινητοποίηση θα προκαλούσε ασυγχρονία ανάμεσά τους, οδηγώντας σε ακραίες τάσεις, οι οποίες θα εκτονώνονταν μέσω εκτεταμένων δονήσεων και ζωνών θραύσης. Οι αντιδράσεις που θα προκαλούσαν οι μεγάλες τεκτονικές πλάκες θα ανασχεδίαζαν γεωλογικά τη Γη.

Εξασθένηση του γεωμαγνητικού πεδίου

Η περιστροφή επηρεάζει και το γεωδυναμικό πεδίο του πλανήτη. Χωρίς αυτήν, τα μοτίβα ροής των υγρών μετάλλων στον εξωτερικό πυρήνα θα άλλαζαν, πιθανόν εξασθενώντας το μαγνητικό πεδίο. Ένα ασθενέστερο μαγνητικό πεδίο θα εξέτρεπε πολύ λιγότερο αποτελεσματικά τα φορτισμένα σωματίδια του ηλιακού ανέμου και θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα σε δορυφόρους, επικοινωνίες και ηλεκτρικά δίκτυα.

Οι ωκεανοί θα αναδιανέμονταν, και μια μέρα θα ισοδυναμούσε με ένα έτος

Μακροπρόθεσμα θα άλλαζε και το ίδιο το σχήμα της Γης. Σήμερα είναι ελαφρώς διογκωμένη στον Ισημερινό. Χωρίς περιστροφή, η βαρύτητα θα την έκανε πιο σφαιρική και τα νερά θα ανακατανέμονταν προς τους πόλους, ενώ στον Ισημερινό θα «αναδυόταν» σχετικά περισσότερη ξηρά. Παράλληλα, δεν θα υπήρχε εναλλαγή ημέρας και νύχτας: ένα φωτεινό και ένα σκοτεινό ημισφαίριο θα παρέμεναν σταθερά, και μία «ημέρα» θα διαρκούσε όσο ένα ολόκληρο έτος.

πηγή iefimerida.gr