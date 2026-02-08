Back to Top
Παγκόσμια λίστα IQ: Οι 10 πιο «έξυπνες» χώρες στον κόσμο - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

ΦΩΤΟ pixabay

Αυτές είναι οι 10 χώρες με το υψηλότερο IQ παγκοσμίως

Ο μέσος δείκτης νοημοσύνης (IQ) ποικίλλει σημαντικά ανά τον κόσμο, αποκαλύπτοντας ενδιαφέρουσες τάσεις για τις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του worldpopulationreview, ο IQ (Intelligence Quotient) είναι ένας δείκτης που μετρά τη γνωστική ικανότητα ενός ατόμου σε σχέση με τον μέσο όρο του πληθυσμού. Αξιολογεί δεξιότητες όπως η λογική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η κατανόηση πληροφοριών.

Οι 10 πρώτες χώρες βάσει μέσου IQ είναι:

  • Κίνα – 107,19
  • Ταϊβάν – 107,10
  • Χονγκ Κονγκ – 107,06
  • Μακάου – 106,73
  • Νότια Κορέα – 106,43
  • Ιαπωνία – 106,40
  • Ιράν – 106,30
  • Σιγκαπούρη – 105,14
  • Ρωσία – 103,16
  • Μογγολία – 102,86

Εξισορροπημένες οι επιδόσεις της Ευρώπης
Παρά την κυριαρχία των ασιατικών χωρών στην κορυφή της κατάταξης με μέσους δείκτες IQ άνω του 106, όπως η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, η εικόνα στην Ευρώπη δείχνει πιο εξισορροπημένες επιδόσεις.

Χώρες όπως η Ισπανία (102,3), η Σλοβενία (101,96), η Γαλλία (101,42) και η Φινλανδία (100,3) εμφανίζουν μέσους δείκτες λίγο πάνω από το όριο του 100, ενώ η Ελλάδα με IQ 100,07 βρίσκεται στο κέντρο της ευρωπαϊκής κλίμακας -και στην 29η θέση παγκοσμίως-, λίγο πάνω από χώρες όπως το Λουξεμβούργο (100) ή την Ισλανδία (99,99).

Αντίθετα, χώρες όπως η Αλβανία (97,19) και η Βουλγαρία (97,79) καταγράφουν χαμηλότερους μέσους δείκτες, υπογραμμίζοντας τις διαφορές εντός της Ευρώπης που μπορούν να συνδέονται με διαφορετικές εκπαιδευτικές πολιτικές, κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και επενδύσεις στην ανθρώπινη ανάπτυξη

Ειδήσεις