Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Στήριξη στη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ Νοσοκομειακών Γιατρών ενόψει των εκλογών της ΕΙΝΑ

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, με ανακοίνωσή της ενόψει των εκλογών της ΕΙΝΑ την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, αναδεικνύει τη δυναμική εμφάνιση της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας, μιας νέας παράταξης.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Μία νέα παράταξη, η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, αλλάζει άρδην το τοπίο στην ΕΙΝΑ (Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας) ενόψει των εκλογών της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026.

Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ είναι μία νέα ομάδα αποτελούμενη από καθημερινά μαχόμενους στα Νοσοκομεία της Αχαΐας γιατρούς, που διεκδικούν την ψήφο των συναδέλφων τους προκειμένου να δοθεί τέλος στην αδράνεια χρόνων και να ακουστεί επιτέλους η φωνή των νοσοκομειακών γιατρών. Ενός κλάδου που η θέση του διαρκώς επιδεινώνεται με εξευτελιστικές απολαβές και απάνθρωπες συνθήκες εργασίας.

Η ψήφος στη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ συνιστά σαφές μήνυμα διάθεσης για αγωνιστική δράση για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των γιατρών των Νοσοκομείων και ΚΥ της Αχαΐας και τη διεκδίκηση όλων όσων τους αξίζουν. Πρόκειται ξεκάθαρα για ψήφο που επικεντρώνεται στην επίλυση των κλαδικών τους προβλημάτων, δηλαδή των καθηλωμένων αμοιβών, της υποστελέχωσης, των εξαντλητικών ωραρίων και των συχνών μετακινήσεων. Αλλά είναι και μία έκφραση αγωνίας για τη διάσωση του ΕΣΥ και της εργασιακής τους αξιοπρέπειας.

Συμπερασματικά, η μαζική συμμετοχή και ψήφος στη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ στις 11 Φεβρουαρίου αποτελεί εντολή για αλλαγή κατεύθυνσης στην εκπροσώπηση των νοσοκομειακών γιατρών της Αχαΐας με σαφή αγωνιστικό και διεκδικητικό προσανατολισμό.

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΪ́ΑΣ".