Ηλεία: Aποκλεισμένη η Δίβρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στην 111

Στο 75ο χλμ της Εθνικής Οδού «111» Πατρών-Τριπόλεως έγινε η καθίζηση του οδοστρώματος

Αποκλεισμένη είναι η δημοτική Ενότητα Δίβρης στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος στο 75ο χλμ της Εθνικής Οδού «111» Πατρών-Τριπόλεως.

Η Πολιτική Προστασία του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκεται επί ποδός, σε συνεχή συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να καταγραφεί το μέγεθος των ζημιών και να αποκατασταθούν, κατά προτεραιότητα, τα πιο επικίνδυνα σημεία.

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Λινάρδος, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών».

ΑΠΘ για τα επεισόδια: Ίσως ήρθε η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο

Τι αλλάζει στους καθαρισμούς των οικοπέδων με το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 13 Φεβρουαρίου

#tags Δίβρη Καθίζηση 111 Ηλεία Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
