ΑΠΘ για τα επεισόδια: Ίσως ήρθε η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο

Την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου ζητούν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ μετά τα θλιβερά επεισόδια τα ξημερώματα του Σαββάτου, την ώρα που το υπουργείο Παιδείας ζητά μέσα σε 48 ώρες εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε.

Μετά από έλεγχο στους χώρους της σχολής βρέθηκε οπλοστάσιο.

«Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε χθες το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας», αναφέρουν οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ ως υπαίτιους των επεισοδίων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε νέα ανακοίνωση ενώ θέτουν παράλληλα το ζήτημα της «άμεσης ενεργοποίησης της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση των Πρυτανικών αρχών υπό τον τίτλο «Ποιοί σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;» αναφέρει:

«Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;