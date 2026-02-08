Αστάθεια στον καιρό από σήμερα: Βροχές και καταιγίδες έως την Τσικνοπέμπτη

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου, οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πτώση στις αρχές της εβδομάδας και σταδιακή άνοδος προς το τέλος της, διατηρώντας τον καιρό σε χειμερινό, αλλά όχι ακραίο, πλαίσιο.

Η αστάθεια θα διατηρηθεί και την Τρίτη και την Τετάρτη, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Την Πέμπτη αναμένονται νέες βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στο ανατολικό Αιγαίο και τα δυτικά τμήματα της χώρας.

Περισσότερη αστάθεια από Δευτέρα – χιόνια στα ορεινά Από τη Δευτέρα ο καιρός θα καταστεί πιο άστατος, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επεκτείνονται σταδιακά σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σήμερα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και κατά τόπους ασθενή.

Διαδοχικές μεταβολές θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα από σήμερα Κυριακή 8 έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, με βροχές κατά διαστήματα, τοπικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Από την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει διαδοχικές μεταβολές, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές κατά διαστήματα, τις τοπικές καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις με βροχές αναμένονται… <a href="https://t.co/Ziogink4o9">pic.twitter.com/Ziogink4o9</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2020203559971676566?ref_src=twsrc%5Etfw">February 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Καιρός σήμερα

Στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σε τμήματα των Δωδεκανήσων αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν μέχρι το πρωί σε περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και βόρειας χώρας, αλλά γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία 2 έως 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 14-16, στην Ήπειρο από 8 έως 16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 6 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 17-19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 16-17 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών μέχρι το πρωί και ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί και θα πνέουν με εντάσεις 4-5 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης ασθενούς βροχής το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 2-4 μποφόρ, από δυτικές κυρίως διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς.

Ο καιρός τη Δευτέρα 09-02-2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες θα είναι αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί με την ίδια ένταση ενισχυόμενοι από το απόγευμα σε 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και κατά τόπους στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 10-02-2026

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειανατολικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Ο καιρός την Τετάρτη 11-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στα δυτικά και τα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα πιθανώς να είναι ισχυρές. Τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια έως 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη 12-02-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.