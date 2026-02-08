Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στο Σύνταγμα στις 13 Φεβρουαρίου

Σε συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων προχωρά ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου «Μπακόπουλος – Ντρινιάς», καλώντας τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής σε μαζική συμμετοχή στις επόμενες δράσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, στις 7:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου (σωματείο οικοδόμων), όπου θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί η συνέχιση του αγώνα και των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των πανελλαδικών αποφάσεων που ελήφθησαν στην τελευταία σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας, προγραμματίζεται μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα με συμμετοχή τρακτέρ, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 4:00 το απόγευμα, στην πλατεία Συντάγματος.

Ο Αγροτικός Σύλλογος τονίζει ότι ο αγώνας των παραγωγών αφορά συνολικά την κοινωνία, καθώς συνδέεται με την επιβίωση του αγροτικού κόσμου αλλά και με ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη λαϊκή κατανάλωση και το κόστος ζωής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις δικαστικές διώξεις που, όπως καταγγέλλεται, αντιμετωπίζουν δεκάδες αγρότες, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του 2024.

Για τον λόγο αυτό, ο Σύλλογος καλεί σε παράσταση συμπαράστασης έξω από τα δικαστήρια Αιγίου, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 9:00 π.μ., σημειώνοντας ότι «η προσπάθεια τρομοκράτησης δεν θα περάσει».

Το κάλεσμα απευθύνεται και στους κατοίκους της περιοχής, με στόχο τη στήριξη των αγροτικών διεκδικήσεων, καθώς –όπως υπογραμμίζεται– τα προβλήματα είναι κοινά και αφορούν το σύνολο του λαού.