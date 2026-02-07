Κατάκολο: “Εξαφανίστηκε” η ακτή - Η θάλασσα έφτασε στα σπίτια- ΒΙΝΤΕΟ

Η θάλασσα έχει ανέβει πολύ ψηλά φτάνοντας την πρώτη σειρά σπιτιών ενώ έχει εισβάλλει και σε οικόπεδα…

Μια διαφορετική εικόνα που έχει να κάνει με την παραλία το πλάτος της οποίας (από “Ντόζη” έως “Παφιόλη” περίπου) έχει σχεδόν… εξαφανιστεί!

Μια διαφορετική εικόνα αντικρύζουν τις τελευταίες ημέρες κάτοικοι, περαστικοί και επισκέπτες στην περιοχή του Κατακόλου.

Το γεγονός έχει προκαλέσει σχετική ανησυχία με αρκετούς να σπεύδουν για να δουν από κοντά το εντυπωσιακό φαινόμενο και -φυσικά- να το απαθανατίσουν φωτογραφίζοντας το…

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η (πολύ μικρότερη σε μέγεθος) παραλία του Αγίου Ανδρέα.

Δεν είναι η πρώτη φορά -και σίγουρα όχι τελευταία- που εν μέσω Χειμώνα και άσχημων καιρικών συνθηκών η θάλασσα «βγαίνει» τόσο πολύ έξω «καταπίνοντας» την ακτή.

Φυσικά μόλις οι καιρικές συνθήκες καλυτερέψουν η θάλασσα αναμένεται να υποχωρήσει και η ακτή να… επανέλθει αποκτώντας τη γνώριμη (;) εικόνα της…

Άλλωστε το φαινόμενο της «εξαφάνισης» μιας παραλίας προκαλείται συνήθως από ακραία καιρικά φαινόμενα, θυελλώδεις ανέμους και μανιασμένα κύματα που καλύπτουν την ακτή καθώς επίσης και με τη λεγόμενη «συζυγία», που συμβαίνει όταν η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίζονται κατά τη διάρκεια νέας σελήνης ή πανσελήνου. Η ευθυγράμμιση αυτή ενισχύει τις βαρυτικές δυνάμεις και προκαλεί παλίρροιες πιο έντονες από το κανονικό, πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές.



