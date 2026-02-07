Χίος: «Έμοιαζε με τροχαίο» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες μετά το δυστύχημα - Στο Παίδων πέντε τραυματισμένα παιδιά

Περισσότεροι από 20 Αφγανοί μετανάστες εντοπίστηκαν στη θάλασσα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσηλευτικές υπηρεσίες, ανάμεσά τους και παιδιά, με γιατρούς και νοσηλευτές να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους σώσουν.

Πρωτόγνωρα ήταν τα περιστατικά που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει το ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία της Χίου το βράδυ του ναυαγίου.

«Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι»

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, η Μαρία Σαραντινίδου, υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας στη Χίο, περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσαν οι επαγγελματίες υγείας:

«Από το 2015 και πριν το 2015 είχαμε πολλά ναυάγια και είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε πνιγμούς. Υπήρχε φορά, το λες και ανατριχιάζεις, ότι βάζαμε τρία παιδάκια πάνω σε ένα φορείο. Χωρούσαν στο φορείο τρία παιδιά πνιγμένα να τα κατεβάζουμε στο νεκροτομείο. Αυτήν τη φορά δεν είχε καμία σχέση αυτό που αντιμετωπίσαμε.

Αυτήν τη φορά είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είχαμε ρήξη σπλήνας, ρήξη διαφράγματος, κατάγματα αυχένα στα παιδιά. Δηλαδή ασθενείς που φάνηκαν ότι ήταν λες και ήταν από ένα πολύνεκρο τροχαίο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι.

Οι σακούλες (που έβαζαν τους νεκρούς) έσταζαν αίμα. Και βέβαια αυτό επιβεβαιώθηκε μετά το πέρας των νεκροτομών που ήρθαν ιατροδικαστές από την Αθήνα», είπε.

Διακομίσθηκαν τα πέντε τραυματισμένα παιδιά στο Παίδων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (07/02) η σύνθετη επιχείρηση αεροδιακομιδής έξι ανήλικων παιδιών από τη Χίο στην Αθήνα, τα οποία επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος του πολύνεκρου ναυαγίου ανοιχτά της Χίου.

Η κρίσιμη κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00, όταν το στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J απογειώθηκε από το νησί. Οι ανήλικοι έφτασαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στις 16:20, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.

Όπως δήλωσε στο Orange Press Agency ο Σωκράτης Δούκας, ιατρός αεροδιακομιδών και εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚΑΒ, πρόκειται για «μια συντονισμένη επιχείρηση στην οποία ενεπλάκησαν στελέχη του ΕΚΑΒ, το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου και η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής αεροδιακομιδή και η επίγεια μεταφορά των παιδιών στην Αθήνα».

Τα παιδιά, ηλικίας από 2,5 έως 15 ετών, φέρουν σοβαρά κατάγματα και χρειάζονται εξειδικευμένη θεραπεία. Οι τραυματισμοί περιλαμβάνουν κυρίως κατάγματα σπονδυλικής στήλης, ενώ ένα παιδί φέρει επιπλεγμένο κάταγμα άνω άκρου και ένα άλλο είχε εμπύρετο. Ένα από τα ανήλικα διακομίστηκε χωρίς τραυματισμό ώστε να παραμείνει μαζί με τα αδέλφια του και τη μητέρα του, δίνοντας στην επιχείρηση ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

«Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα», σημείωσε ο κ. Δούκας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων για το ασφαλές αποτέλεσμα.

Όσον αφορά τους επιβαίνοντες, 20 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου, ενώ πέντε έχουν λάβει εξιτήριο. Από αυτούς, δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υποδοχής της ΒΙΑΛ, ενώ τρεις γυναίκες παραμένουν στο νοσοκομείο, καθώς τα παιδιά τους συνεχίζουν τη νοσηλεία τους. Τέσσερις σοροί δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ ορισμένες έχουν ήδη μεταφερθεί στο κοιμητήριο του Σχιστού.

Στον ανακριτή ο φερόμενος διακινητής

Μετά τη λήξη της 24ωρης προθεσμίας που είχε λάβει, ο Μαροκινός που φέρεται να είναι ο διακινητής των μεταναστών στο πολύνεκρο ναυάγιο, οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Πρωτοδικών Χίο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τους υπόλοιπους μετανάστες που διασώθηκαν από το ναυάγιο στη Χίο, εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισής του, όπως μπορείτε να δείτε στις παρακάτω εικόνες του politischios.gr

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι επιβαίνοντες στη λέμβο έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν εκείνος που τους παρέλαβε από τα τουρκικά παράλια του Τσεσμέ, με σκοπό να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.Η απολογία του κατηγορουμένου ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα του Σαββάτου (7/2/26) και σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αρνηθεί το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται. Κατά την υπερασπιστική του γραμμή, πρόκειται να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα και τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το τραγικό περιστατικό, επιχειρώντας να πετάξει από πάνω του τον ρόλο του διακινητή.