Ο Δήμαρχος Πατρέων και η Δημοτική Αρχή για την απώλεια της Πανωραίας Μοδέ

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια στον τέως Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπείρωσης και Βοηθό Δημάρχου για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάση Μοδέ, καθώς και στα παιδιά του, Γιάννη και Αμάντα, για την απώλεια της αγαπημένης τους συζύγου και μητέρας, Πανωραίας.