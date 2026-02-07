Καιρός: Διαδοχικές μεταβολές με βροχές και καταιγίδες έως την Τσικνοπέμπτη, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και σταδιακή άνοδο προς το τέλος της

Με διαδοχικές μεταβολές θα κυλήσει ο καιρός έως και την Πέμπτη (12/2), με κύρια χαρακτηριστικά να είναι οι βροχές, οι τοπικές καταιγίδες και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, την Κυριακή προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές κυρίως στα δυτικά, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα. Από τη Δευτέρα ο καιρός γίνεται πιο άστατος, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επεκτείνονται σταδιακά σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Τρίτη και την Τετάρτη, με τοπικά ισχυρά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα. Την Τσικνοπέμπτη, προβλέπεται νέο κύμα βροχών και καταιγίδων, πρόσκαιρα ισχυρές σε ανατολικό Αιγαίο και δυτικά. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές μεταβολές, με πτώση στις αρχές της εβδομάδας και σταδιακή άνοδο προς το τέλος της. Δείτε την ανάρτηση του κ. Κολυδά:

Από την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει διαδοχικές μεταβολές, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές κατά διαστήματα, τις τοπικές καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις με βροχές αναμένονται…

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 7, 2026

Ξεπέρασε τους 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία το Σάββατο

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη χώρα και το Σάββατο (7/2), με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 23°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στις Αιγιές Γυθείου με 23,6 °C. Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.