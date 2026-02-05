Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με βροχές βλέπει ο προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης- Ο καιρός από αύριο, μέρα πάρα μέρα

Με βροχές, αναμένεται να γιορτάσει, φέτος η Πάτρα, την Τσικνοπέμπτη, σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις στην πρόγνωση του καιρού.

«Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, η οποία διατηρείται για αρκετές εβδομάδες πλέον και ευνοεί την διαδοχική διέλευση βαρομετρικών συστημάτων από την περιοχή μας, αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον για 10 ημέρες ακόμη» τονίζει στο thebest.gr ο γεωλόγος- προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης. «Αυτό σημαίνει, διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων με ενδιάμεσα διαλείμματα με βελτιωμένο καιρό, χιόνια σε πολύ μεγάλα υψόμετρα και θερμοκρασίες πάνω από τα κλιματικά για την εποχή επίπεδα λόγω των νοτιάδων».

Στην Αχαΐα αναμένουμε, ανά ημέρα:

Την Παρασκευή κύμα βροχοπτώσεων με βελτίωση προς το βράδυ.

Το Σάββατο βελτιωμένο καιρό.

Την Κυριακή από τα μεσάνυχτα μέχρι και το πρωί ξανά βροχές με γρήγορη βελτίωση για το υπόλοιπο της ημέρας.

Τη Δευτέρα νέες βροχές προς το απόγευμα με βελτίωση την νύχτα προς την Τρίτη.

Τρίτη και Τετάρτη καλύτερες γενικά συνθήκες χωρίς να λείπουν κάποια φαινόμενα (κυρίως την Τετάρτη).

Πέμπτη με Σάββατο: Με την όποια επιφύλαξη λόγω της μεγάλης σχετικά προγνωστικής απόστασης, υπάρχει σαφής τάση για αρκετά βροχερό κατά διαστήματα καιρό με μικρά διαλείμματα βελτίωσης.

Μέγιστες θερμοκρασίες μεταξύ 14-16°C και ελάχιστες λίγο κάτω από τους 10°C σε σταθερή βάση.

Η τάση έως τέλη Φεβρουαρίου

«Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πως σε γενικές γραμμές αναμένεται να διατηρηθεί το ίδιο καιρικό μοτίβο μέχρι και τα τέλη του μήνα, δηλαδή, ατμοσφαιρική κυκλοφορία νοτιάδων με κατά διαστήματα βροχοπτώσεις και μαλακό καιρό όσον αφορά τις θερμοκρασίες χωρίς κάποια ψυχρή εισβολή» επισημαίνει ο κ. Σερέτης.