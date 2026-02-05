Back to Top
Πάτρα: Μπήκε στα δικαστήρια με κατσαβίδι και σουγιά - Του πέρασαν χειροπέδες

Συνελήφθη οδηγός στη Δυτική Αχαΐα, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών και από τη Δικαστική Αστυνομία, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά την είσοδο του σε χώρο δικαστικού μεγάρου και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, εναπόθεσε σε καλάθι ελέγχου, ένα κατσαβίδι, ένα αναδιπλούμενο
πολυεργαλείο, αποτελούμενο από δύο μαχαίρια και ένα αναδιπλούμενο σουγιά, τα οποία κατασχέθηκαν.


Σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας,
διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε φορτηγό αυτοκίνητο βρισκόμενος υπό την επήρεια μέθης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

