Πάτρα: Στο πόδι οι μαίες με το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο- «Ο ρόλος της μαίας δεν είναι διακοσμητικός, ούτε βοηθητικός», λένε στο thebest

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους Συλλόγους Επιστημόνων Μαιών το υπό διαμόρφωση καθηκοντολόγιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο -όπως καταγγέλλουν- περιορίζει αδικαιολόγητα τον ρόλο της μαίας και αφαιρεί τη δυνατότητα ανεξάρτητης διενέργειας φυσιολογικού τοκετού, ιδιαίτερα στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οι μαίες εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, υποστηρίζοντας ότι το προσχέδιο έρχεται σε αντίθεση τόσο με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως τονίζουν, η εφαρμογή του αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ιατρικοποίηση του τοκετού και σε αύξηση των καισαρικών τομών, με άμεσες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ενάντια στο προσχέδιο, οι μαίες της Αχαΐας πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», στέλνοντας μήνυμα αντίθεσης σε μια ρύθμιση που -όπως αναφέρουν- «υποβαθμίζει τον ρόλο της μαίας, περιορίζει τη μαιοκεντρική φροντίδα και πλήττει τη δημόσια υγεία».

«Οι μαίες δεν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να υπερασπιστούμε έναν τίτλο. Βρισκόμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τις γυναίκες. Όπως μια μάνα γίνεται άγριο θηρίο για να προστατεύσει το παιδί της, έτσι κι εμείς στεκόμαστε απέναντι σε ένα προσχέδιο νόμου που επιχειρεί να αφαιρέσει την ουσιαστική παρουσία της μαίας από τη ζωή της γυναίκας. Ο ρόλος της μαίας δεν είναι διακοσμητικός, ούτε βοηθητικός. Είναι αναντικατάστατος για την προστασία της Δημόσιας Υγείας», τονίζει στο thebest.gr η Μαία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκπρόσωπος Κέντρων Υγείας ΠΦΥ και μέλος του Δικτύου Μαιών Πάτρας & Ν. Αχαΐας, Κωνσταντίνα Βογιατζόγλου.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Υπεύθυνη Συντονίστρια Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του Δικτύου Μαιών–Μαιευτών της 6ης ΥΠΕ, Ελένη Αναστασοπούλου, η οποία επισημαίνει: «Ως Δίκτυο Μαιών- Μαιευτών της 6ης ΥΠΕ στεκόμαστε ενωμένες απέναντι σε ένα προσχέδιο που αποδυναμώνει τη μαιοκεντρική φροντίδα και περιορίζει τον ρόλο της μαίας. Η μαία αποτελεί θεμέλιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της ασφάλειας του φυσιολογικού τοκετού και της συνολικής φροντίδας της γυναίκας. Η υποβάθμισή της δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι οπισθοδρόμηση. Ζητάμε ουσιαστικό διάλογο, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στον ρόλο της μαίας, προς όφελος των γυναικών και της δημόσιας υγείας».

Από την πλευρά της, η Προϊσταμένη Μαία Μ/Γ – Αίθουσας Τοκετών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», Ιωάννα Καγκελάρη, τονίζει τον καθοριστικό ρόλο των μαιών στο δημόσιο σύστημα υγείας: «Η μαία δεν είναι βοηθητικός ρόλος. Στα δημόσια νοσοκομεία έχουμε ευθύνη, γνώση και καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια του φυσιολογικού τοκετού. Το προσχέδιο που περιορίζει τη μαιευτική πράξη δεν ανταποκρίνεται στη κλινική πραγματικότητα και δεν εξυπηρετεί τη φροντίδα της γυναίκας. Δεν υπάρχει εκκολαπτόμενος επαγγελματίας υγείας που να ασχολείται με τη γυναίκα και να μην έχει εκπαιδευτεί, άμεσα ή έμμεσα, από μαία».

Τέλος, η Μαία – Ανεξάρτητη Ελεύθερη Επαγγελματίας στην Πάτρα, Δέσποινα Κωστακιώτη, υπογραμμίζει τη σημασία της μαιοκεντρικής φροντίδας: «Η μαία δεν είναι εναλλακτική λύση. Είναι επιστημονικά καταρτισμένος επαγγελματίας υγείας. Η μαιοκεντρική φροντίδα διασφαλίζει τη συνέχεια φροντίδας και την ασφάλεια των γυναικών. Κάθε ρύθμιση που την περιορίζει πλήττει άμεσα τη φροντίδα της γυναίκας».