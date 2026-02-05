Τι γίνεται με τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών στην Αχαΐα; Η εικόνα 2 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου

Ήταν δυο χρόνια πριν, στις 15 Φεβρουαρίου του 2024, όταν η Ελλάδα έγινε η τριακοστή χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε το δικαίωμα στον πολιτικό γάμο για ζευγάρια του ίδιου φύλου.

Η ψήφιση του νόμου είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και πολύμηνες συζητήσεις.

Η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα διεκδικούσε την συνταγματική κατοχύρωση του γάμου, ωστόσο σήμερα δύο χρόνια αργότερα, τα στοιχεία από την Αχαΐα δίνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που θα περίμενε κανείς.

Στο νομό της Αχαΐας, από την ημέρα που θεσμοθετήθηκε το δικαίωμα έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί μόλις τρεις πολιτικοί γάμοι ομόφυλων ζευγαριών. Ο πρώτος τελέστηκε λίγες εβδομάδες μετά την κατοχύρωση του δικαιώματος, στο Δήμο Ερυμάνθου, ενώνοντας δύο γυναίκες που επέλεξαν την ορεινή περιοχή για να κάνουν το βήμα αυτό.

Ο Δήμος Πατρέων, ως το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του νομού, ακολούθησε τον Σεπτέμβριο του 2024 με έναν γάμο μεταξύ δύο γυναικών, ενώ η πιο πρόσφατη περίπτωση καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2025, όταν δύο άνδρες ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Στους υπόλοιπους δήμους του νομού -Αιγιαλείας, Καλαβρύτων και Δυτικής Αχαΐας- δεν έχει σημειωθεί καμία περίπτωση πολιτικού γάμου ομόφυλων ζευγαριών.

Αύξηση στα σύμφωνα συμβίωσης

Την ίδια ώρα, τα σύμφωνα συμβίωσης και στην Αχαΐα παρουσιάζουν συνεχή, σημαντική αυξητική τάση. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η τάση δεν αφορά μόνο τα ομόφυλα αλλά και τα ετερόφυλα ζευγάρια, αντανακλώντας μια ευρύτερη αλλαγή στις κοινωνικές προτιμήσεις.

Το σύμφωνο συμβίωσης, που νομιμοποιήθηκε το 2015 και για ζευγάρια του ίδιου φύλου, αποτελεί μια έγγραφη, συμβολαιογραφική συμφωνία μεταξύ δύο ενηλίκων που ρυθμίζει την κοινή τους ζωή, την περιουσία τους και τα δικαιώματά τους. Η μεγάλη διαφορά με τον γάμο; Δεν απαιτεί τελετή. Ισχύει από τη στιγμή που το έγγραφο κατατίθεται στον Ληξίαρχο και παρέχει σχεδόν ισάξια νομική προστασία με τον γάμο σε θέματα περιουσίας, κληρονομικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης.