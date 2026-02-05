Πάτρα: Παράσυρση πεζού τα ξημερώματα στην Πατρών – Πύργου, στην περιοχή Εύας

Σοβαρό τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου στις 6:00, στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της περιοχής Εύας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα παρέσυρε πεζό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο άνδρα στο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.