Στην 7η θέση πανελλαδικά η Αχαΐα στις πωλήσεις αυτοκινήτων

Αττική και περιφέρεια σε διαφορετικές δυναμικές πωλήσεων αυτοκινήτων
Σημαντική θέση στον χάρτη των πωλήσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα καταλαμβάνει η Αχαΐα, η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δέκα νομούς με τις υψηλότερες ταξινομήσεις οχημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο.
Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Newsauto, που αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς αυτοκινήτου σε όλη τη χώρα, η Αχαΐα βρίσκεται στην 7η θέση, καταγράφοντας 1.849 πωλήσεις.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται -όπως ήταν αναμενόμενο- η Αττική, με συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό ταξινομήσεων, φτάνοντας τις 103.724. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 8.238 πωλήσεις, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ηράκλειο με 3.474.
Πίσω από τους δύο μεγάλους νομούς, ξεχωρίζει η Κρήτη με τρεις νομούς στη δεκάδα (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο), ενώ τα Δωδεκάνησα επιβεβαιώνουν τον ρόλο του τουρισμού στις ανανεώσεις στόλων.
Τη δεκάδα, μαζί με την Αχαΐα, συμπληρώνουν Ιωάννινα, Λάρισα και Κοζάνη, συνθέτοντας ένα μίγμα αστικών κέντρων και περιφερειακών αγορών με σταθερή κινητικότητα.
Το προφίλ αυτό αναδεικνύει μια «διπλή» Ελλάδα στις ταξινομήσεις: από τη μία την Αττική ως κέντρο εταιρικής κινητικότητας και από την άλλη την περιφέρεια, όπου η ιδιωτική αγορά προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την αγορά του αυτοκινήτου.
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν:
Αττική – 103.724
Θεσσαλονίκη – 8.238
Ηράκλειο – 3.474
Ιωάννινα – 2.729
Δωδεκάνησα – 2.643
Χανιά – 2.025
Αχαΐα – 1.849
Λάρισα – 1.727
Κοζάνη – 1.247
Ρέθυμνο – 1.017.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr