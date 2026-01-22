Στην 7η θέση πανελλαδικά η Αχαΐα στις πωλήσεις αυτοκινήτων

Σημαντική θέση στον χάρτη των πωλήσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα καταλαμβάνει η Αχαΐα, η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δέκα νομούς με τις υψηλότερες ταξινομήσεις οχημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Newsauto, που αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς αυτοκινήτου σε όλη τη χώρα, η Αχαΐα βρίσκεται στην 7η θέση, καταγράφοντας 1.849 πωλήσεις.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται -όπως ήταν αναμενόμενο- η Αττική, με συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό ταξινομήσεων, φτάνοντας τις 103.724. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 8.238 πωλήσεις, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ηράκλειο με 3.474.

Πίσω από τους δύο μεγάλους νομούς, ξεχωρίζει η Κρήτη με τρεις νομούς στη δεκάδα (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο), ενώ τα Δωδεκάνησα επιβεβαιώνουν τον ρόλο του τουρισμού στις ανανεώσεις στόλων.

Τη δεκάδα, μαζί με την Αχαΐα, συμπληρώνουν Ιωάννινα, Λάρισα και Κοζάνη, συνθέτοντας ένα μίγμα αστικών κέντρων και περιφερειακών αγορών με σταθερή κινητικότητα.

Το προφίλ αυτό αναδεικνύει μια «διπλή» Ελλάδα στις ταξινομήσεις: από τη μία την Αττική ως κέντρο εταιρικής κινητικότητας και από την άλλη την περιφέρεια, όπου η ιδιωτική αγορά προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την αγορά του αυτοκινήτου.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν:

Αττική – 103.724

Θεσσαλονίκη – 8.238

Ηράκλειο – 3.474

Ιωάννινα – 2.729

Δωδεκάνησα – 2.643

Χανιά – 2.025

Αχαΐα – 1.849

Λάρισα – 1.727

Κοζάνη – 1.247

Ρέθυμνο – 1.017.