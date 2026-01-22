Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τροχαίο με έναν τραυματία- Όχημα κατέληξε σε χωράφι

Πάτρα: Τροχαίο με έναν τραυματία- Όχημα ...

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής διερευνώνται

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Γλαύκου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής διερευνώνται από την Τροχαία. Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Ειδήσεις Τώρα

Το παρασκήνιο της απάτης: Διάλογοι- ντοκουμέντα από το κύκλωμα καυσίμων

Ισπανία: Σκύλος που αγνοούνταν μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία διασώθηκε έπειτα από 4 ημέρες

«Ποιος συνάδελφός σου θα ήθελες να απολυθεί;»- Αντιδράσεις με ερωτηματολόγιο επιχείρησης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις