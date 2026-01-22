Πάτρα: Τροχαίο με έναν τραυματία- Όχημα κατέληξε σε χωράφι

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Γλαύκου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής διερευνώνται από την Τροχαία. Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.