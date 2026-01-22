Το παρασκήνιο της απάτης: Διάλογοι- ντοκουμέντα από το κύκλωμα καυσίμων

Διάλογοι που αποτυπώνονται σε δικογραφία εκατοντάδων σελίδων και αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος που επί χρόνια φέρεται να έκλεβε καύσιμα από ανυποψίαστους καταναλωτές, έρχονται στο φως.

Α: «Όχι φίλε, εδώ όλες τις μαρίνες ενημερώνουμε. Να βάλω στη θέση σου;»

Β: «Όχι, εσείς θα ενημερώνετε.»

Α: «Άκουσέ με λίγο…»

Ένταση, διαφωνίες και «κανόνες» του κυκλώματος

Μέσα από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, τα στελέχη της οργάνωσης εμφανίζονται να διαπληκτίζονται για το ποιος αποφασίζει, ποιος «ενημερώνει» και ποιος έχει τον έλεγχο. Οι αναφορές σε «θέσεις», «μαρίνες», «ενημέρωση» και «κανόνες» αποκαλύπτουν μια δομημένη ιεραρχία, όπου τίποτα δε γινόταν τυχαία, όπως γράφει το ethnos.gr.

«Στο ξαναλέω, τις θέσεις τις κρατάμε εμείς. Δεν υπάρχει κάποιος να σου λέει δική σου η θέση», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά μέλος του κυκλώματος, την ώρα που άλλο πρόσωπο αντιδρά έντονα:

«Όχι φίλε, πρέπει να ενημερώνεις. Δε γίνεται αυτά που κάνεις».

Οι διάλογοι σκιαγραφούν ένα περιβάλλον ελέγχου, πίεσης και συνεχών συνεννοήσεων, που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λειτουργούσε παράλληλα με το δίκτυο των πρατηρίων στα οποία είχε εγκατασταθεί το παράνομο λογισμικό.

Η μεγάλη επιχείρηση και οι 13 συλλήψεις

Η αντίστροφη μέτρηση για το κύκλωμα «έληξε» το πρωί της Τρίτης, όταν το «"ελληνικό FBI", σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, πραγματοποίησε ταυτόχρονες εφόδους σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Μαγνησία, Εύβοια, Λάρισα και Πιερία.

Έρευνες έγιναν σε 20 πρατήρια υγρών καυσίμων, σε κατοικίες και σε γραφεία εταιρείας που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Συνελήφθησαν 13 άτομα, ανάμεσά τους και το αρχηγικό μέλος, ενώ ακόμη 5 έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Πώς «πείραζαν» τις αντλίες

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στη δικογραφία, ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης συμμετείχε σε εταιρείες που διαχειρίζονταν πρατήρια, όπου είχε εγκατασταθεί ειδικό παράνομο λογισμικό. Το πρόγραμμα παρενέβαινε στο σύστημα εισροών-εκροών και στις αντλίες, επιτρέποντας ελλειμματική παράδοση καυσίμων, συνήθως έως και 10% λιγότερο από αυτό που πλήρωνε ο καταναλωτής.

Το λογισμικό είχε δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα από ελέγχους, ενώ δύο τεχνικοί και δύο ιδιοκτήτες της εταιρείας που το ανέπτυξε συγκαταλέγονται στους συλληφθέντες. Άλλα μέλη είχαν ρόλο «ελεγκτή» των πρατηρίων, των εισπράξεων και των υπαλλήλων που γνώριζαν πώς να χειρίζονται το σύστημα.

Όπλα, χρήματα και σφραγισμένα πρατήρια

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δεκάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορολογικοί μηχανισμοί, 10 πολυτελή αυτοκίνητα, 6 πιστόλια και βαλλίστρα, ποσότητες κάνναβης, σκληροί δίσκοι, αλλά και 250.000 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας από 16 πρατήρια, τα οποία σφραγίστηκαν για δύο χρόνια, ενώ ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η οικονομική ζημία σε βάρος των καταναλωτών, μόνο από τις ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων, ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία πενταετία.