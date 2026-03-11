Μέση Ανατολή: Εκρήξεις και σειρήνες σε Τελ Αβίβ, Τεχεράνη και Βηρυτό

Σε τρία κύματα έγινε «η πιο βίαιη επίθεση από την αρχή του πολέμου» από το Ιράν
Στο χείλος της απόλυτης καταστροφής βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέες απειλές κατά του Ιράν κάνοντας λόγο για «πρωτόγνωρες στρατιωτικές συνέπειες» αν έχουν τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι «πύραυλοι και drones θα στοχεύουν όλα τα αμερικανικά πλοία».
Παράλληλα, το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Τελ Αβίβ, ενώ ο ισραηλινός θόλος αναχαίτισε πυραύλους. Νέα επίθεση με drone σε μεγάλο διυλιστήριο στο Άμπου Ντάμπι.
IDF: Εξουδετερώσαμε Ιρανούς στρατιώτες λίγο πριν εκτοξεύσουν drones κατά του Ισραήλ
«Ναυμαχίες» για τα Στενά του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν
Αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν: Οι διαδηλωτές θα αντιμετωπίζονται ως «εχθροί»
Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ιράν προειδοποίησε ότι οι πολίτες που διαδηλώνουν και εκφράζουν απόψεις οι οποίες θεωρούνται ευθυγραμμισμένες με τους αντιπάλους της χώρας θα αντιμετωπίζονται ως εχθροί του κράτους. Η δήλωση μεταδόθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης μέσω βίντεο από την κρατική τηλεόραση IRIB.
Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, ξεκαθάρισε ότι όσοι δρουν «σύμφωνα με τις επιθυμίες του εχθρού» δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον ως απλοί διαδηλωτές.
«Αν κάποιος ενεργήσει σύμφωνα με τις επιθυμίες του εχθρού, δεν θα τον βλέπουμε πια ως διαδηλωτή αλλά ως εχθρό. Και θα πράξουμε απέναντί του όπως πράττουμε απέναντι σε έναν εχθρό», ανέφερε ο Ραντάν σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το IRIB.
Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής, σημειώνοντας πως «όλες οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, για να υπερασπιστούν την επανάσταση».
Εκρήξεις και κοντά στο αεροδρόμιο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη
«Η πιο σφοδρή και πιο βαριά επίθεση από την έναρξη του πολέμου»
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πυραυλικά πλήγματα ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.
Η ομοβροντία πυραύλων αυτή, «η πιο σφοδρή και πιο βαριά από την έναρξη του πολέμου», διήρκεσε τρεις ώρες κι έβαλε στο στόχαστρο ιδίως το νότιο Τελ Αβίβ, τη δυτική Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα (βόρεια) στο Ισραήλ, καθώς και «πολλούς αμερικανικούς στόχους στην Αρμπίλ», την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, όπως και τη βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο Μπαχρέιν, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.
