Μέση Ανατολή: Εκρήξεις και σειρήνες σε Τελ Αβίβ, Τεχεράνη και Βηρυτό

Σε τρία κύματα έγινε «η πιο βίαιη επίθεση από την αρχή του πολέμου» από το Ιράν

Στο χείλος της απόλυτης καταστροφής βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέες απειλές κατά του Ιράν κάνοντας λόγο για «πρωτόγνωρες στρατιωτικές συνέπειες» αν έχουν τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι «πύραυλοι και drones θα στοχεύουν όλα τα αμερικανικά πλοία». Παράλληλα, το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Τελ Αβίβ, ενώ ο ισραηλινός θόλος αναχαίτισε πυραύλους. Νέα επίθεση με drone σε μεγάλο διυλιστήριο στο Άμπου Ντάμπι.

IDF: Εξουδετερώσαμε Ιρανούς στρατιώτες λίγο πριν εκτοξεύσουν drones κατά του Ισραήλ <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="iw" dir="rtl">צה"ל חיסל חוליית שיגור דקות לפני ששיגרה כלי טיס בלתי מאוישים מאיראן לעבר מדינת ישראל<br><br>חיל האוויר זיהה שלשום (ב'), מספר חיילים ממערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני באתר שיגור במערב איראן. <br><br>לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר חיסל מספר חיילים בחולייה, זאת לאחר שנכנסו… <a href="https://t.co/SSyFVDs5Lz">pic.twitter.com/SSyFVDs5Lz</a></p>— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) <a href="https://twitter.com/idfonline/status/2031604758134292627?ref_src=twsrc%5Etfw">March 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Ναυμαχίες» για τα Στενά του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. <a href="https://t.co/371unKYiJs">pic.twitter.com/371unKYiJs</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://twitter.com/CENTCOM/status/2031489675760640370?ref_src=twsrc%5Etfw">March 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Δείτε live εικόνα από τη Βηρυτό

Αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν: Οι διαδηλωτές θα αντιμετωπίζονται ως «εχθροί» Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ιράν προειδοποίησε ότι οι πολίτες που διαδηλώνουν και εκφράζουν απόψεις οι οποίες θεωρούνται ευθυγραμμισμένες με τους αντιπάλους της χώρας θα αντιμετωπίζονται ως εχθροί του κράτους. Η δήλωση μεταδόθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης μέσω βίντεο από την κρατική τηλεόραση IRIB. Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, ξεκαθάρισε ότι όσοι δρουν «σύμφωνα με τις επιθυμίες του εχθρού» δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον ως απλοί διαδηλωτές. «Αν κάποιος ενεργήσει σύμφωνα με τις επιθυμίες του εχθρού, δεν θα τον βλέπουμε πια ως διαδηλωτή αλλά ως εχθρό. Και θα πράξουμε απέναντί του όπως πράττουμε απέναντι σε έναν εχθρό», ανέφερε ο Ραντάν σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το IRIB. Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής, σημειώνοντας πως «όλες οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, για να υπερασπιστούν την επανάσταση».

Εκρήξεις και κοντά στο αεροδρόμιο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fa" dir="rtl">ویدیوی دریافتی با شرح: 'فرودگاه مهرآباد <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#تهران</a> ساعت ۳:۵۳'<br>بین ساعت ۳:۴۷ تا ۳:۵۰ هم پیام‌هایی از کرج به ویژه سمت <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#فردیس</a> دریافت کردم که از حدود ۱۰ انفجار سنگین نوشته بودند.<br>چهارشنبه ۲۰ اسفند<a href="https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Iran</a> <a href="https://t.co/4fp4TdP3Di">pic.twitter.com/4fp4TdP3Di</a></p>— Vahid Online (@Vahid) <a href="https://twitter.com/Vahid/status/2031547906453393854?ref_src=twsrc%5Etfw">March 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>