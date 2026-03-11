NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια - Οι ΗΠΑ βύθισαν 16 ναρκοθετικά στα Στενά του Ορμούζ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών «κοντά στο στενό του Χορμούζ»

Νέες πληροφορίες για την κατάσταση του νέου ηγέτη του Ιράν, Μποτζτάμπα Χαμενεϊ, δημοσιεύουν οι New York Times μεταφέροντας ότι ο 56χρονος είναι τραυματισμένος στα πόδια. Επικαλούμενη Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο τραυματισμός του Χαμενεΐ σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Οι αξιωματούχοι που μίλησαν στους ΝΥΤ είπαν ότι ο Μποτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iran’s newly appointed Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, was presented at a mass rally in Tehran today.<br><br>He couldn’t show up in person for some reason, so they brought out a cardboard cutout of him instead <a href="https://t.co/c6eARU405b">pic.twitter.com/c6eARU405b</a></p>— Visegrád 24 (@visegrad24) <a href="https://twitter.com/visegrad24/status/2031524263056859269?ref_src=twsrc%5Etfw">March 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν το έπληξε «άγνωστο βλήμα» κοντά στα Στενά του Ορμούζ Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 05:30 η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας. «Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας όπως υποψιάζεται άγνωστου βλήματος», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας. Το συμβάν καταγράφτηκε κάπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Εμιράτων, πολύ κοντά στο στενά του Ορμούζ. Η UKMTO δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρινίζοντας ότι ο καπετάνιος τη διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ότι η έκταση των ζημιών ακόμη αποτιμάται

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">UKMTO WARNING 018-26<br><br>Click here to view the full Warning<a href="https://t.co/R29PKZ34iH">https://t.co/R29PKZ34iH</a><a href="https://twitter.com/hashtag/MaritimeSecurity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MaritimeSecurity</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MarSec?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MarSec</a> <a href="https://t.co/8UYiab3Ygj">pic.twitter.com/8UYiab3Ygj</a></p>— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) <a href="https://twitter.com/UK_MTO/status/2031571352906272907?ref_src=twsrc%5Etfw">March 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι ΗΠΑ έπληξαν 16 σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες κοντά στο Στενό του Ορμούζ Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 16 σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες κοντά στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτησή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στην οποία υπάρχει και βίντεο που δείχνει πλήγματα σε πλοία. «Αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πολλαπλά πλοία του ιρανικού ναυτικού στις 10 Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 ναρκοθετικά που επιχειρούσαν κοντά στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει τη CENTCOM.