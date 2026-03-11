Στην Ηλεία ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος για τις ζημιές από την κακοκαιρία

Αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και σύσκεψη με δημάρχους και Περιφέρεια – Πάνω από 35 εκατ. ευρώ εκτιμάται το κόστος αποκαταστάσεων
Επίσκεψη στην Ηλεία πραγματοποιεί σήμερα ο Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να γίνει αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσαν τα πρόσφατα κύματα κακοκαιρίας στην περιοχή και να εξεταστούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των υποδομών.
Ο υφυπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψία σε πληγείσες περιοχές του νομού, ενώ στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στον Πύργος.
Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι δήμαρχοι της Ηλείας καθώς και ο Νεκτάριος Φαρμάκης, με βασικό αντικείμενο τη χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης αλλά και παρεμβάσεων πρόληψης για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των δήμων, το συνολικό κόστος των απαραίτητων παρεμβάσεων ενδέχεται να ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Οι δήμαρχοι αναμένεται να παρουσιάσουν αναλυτικά τις ζημιές και τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί στις περιοχές τους, έχοντας ήδη κοστολογήσει τα έργα που απαιτούνται.
Η επίσκεψη του υφυπουργού πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου αρκετές περιοχές της Ηλείας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα
