«Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα»: «Κανένας εφησυχασμός για την Καλόγρια»

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα», Άγγελου Στεργιόπουλου:

Η απόρριψη του αιτήματος παραχώρησης έκτασης παλαιού αιγιαλού στην Καλόγρια από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποτελεί ανακούφιση για όσους υπερασπιστήκαμε τον δημόσιο χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, η απόφαση βασίστηκε σε καθαρά τυπικούς λόγους, αφού απαιτείται Προεδρικό Διάταγμα για να επιτραπεί οποιαδήποτε παραχώρηση. Αυτό σημαίνει ότι η οριστική προστασία του κτήματος δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί και οι κίνδυνοι παραμένουν.



Το «ΟΡΑΜΑ για τη Δυτική Αχαΐα» και ο επικεφαλής της Άγγελος Στεργιόπουλος, τονίζουν ότι απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση και ενεργός παρακολούθηση των εξελίξεων. Οι καθυστερήσεις στη θεσμοθέτηση προστασίας του αιγιαλού ή η δυνατότητα παρέμβασης μέσω του Νόμου 5092/2024 αφήνουν περιθώρια για μελλοντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες, που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τον δημόσιο χαρακτήρα της έκτασης.

Καλούμε όλους τους πολίτες, φορείς και συλλογικότητες να παραμείνουν ενεργοί και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον. Η Καλόγρια αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αγαθό για την περιοχή και δεν επιτρέπεται να χαθεί η πρόσβαση ή η προστασία της.

Όπως υπογραμμίζει ο Άγγελος Στεργιόπουλος:

«Η επαγρύπνηση και η κινητοποίηση είναι υποχρέωση όλων μας για να διασφαλιστεί ότι το δημόσιο κτήμα θα παραμείνει δημόσιο και θα συνεχίσει να ανήκει στους πολίτες, προς όφελος της κοινωνίας και των μελλοντικών γενεών. Δεν δικαιολογείται κανένας εφησυχασμός»