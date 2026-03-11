Αρόη: Καταγγελία της παράταξης «Νέα Πάτρα» για καθυστερήσεις σε αποκατάσταση δρόμου μετά από κατολισθήσεις

Η «Νέα Πάτρα» αναφέρει ότι για το συγκεκριμένο σημείο έχουν εκπονηθεί μελέτες από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων τα τελευταία τρία χρόνια, χωρίς ωστόσο – όπως υποστηρίζει – να έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα κάποια ουσιαστική παρέμβαση αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την παράταξη, μια οικογένεια που κατοικεί στο σημείο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να εγκαταλείψει το σπίτι της, καθώς ο δρόμος πρόσβασης έχει υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις και θεωρείται επικίνδυνος.

Την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή της Αρόης στην Πάτρα, όπου κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης σε κατοικία, αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη « Νέα Πάτρα ».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η δημοτική αρχή εκτιμά ότι για την ευρύτερη περιοχή απαιτείται έργο ύψους περίπου 700.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με την παράταξη, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου που δημιουργεί το άμεσο πρόβλημα θα μπορούσε να αποκατασταθεί με στοχευμένη παρέμβαση κόστους περίπου 30.000 ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση.

Η κατάσταση, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, επιδεινώθηκε μετά τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, καθώς η αποδυνάμωση του εδάφους προκάλεσε νέες κατολισθήσεις στην περιοχή.

Στην κατοικία διαμένει οικογένεια μαζί με υπερήλικους γονείς, ενώ η πρόσβαση στο σημείο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό όχημα θα δυσκολευόταν να προσεγγίσει με ασφάλεια.

Η παράταξη καλεί τη δημοτική αρχή να προχωρήσει άμεσα σε αποκατάσταση του συγκεκριμένου σημείου του δρόμου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παρέμβαση περιορισμένου κόστους που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ασφάλεια των κατοίκων.

Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Πάτρα», Νίκος Ι. Νικολόπουλος, τονίζει ότι η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια των πολιτών δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από γραφειοκρατικές διαδικασίες ή καθυστερήσεις και υπογραμμίζει ότι η παράταξη θα συνεχίσει να ζητά άμεσες λύσεις για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών.