Μητσοτάκης: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα με ορίζοντα τριμήνου

Τι είπε σε συνομιλία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Σε συνομιλία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου.
Σημείωσε ότι αυτή η αναταραχή δεν πρέπει να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης» τόνισε ο πρωθυπουργός.
Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών - Θρήνος για τον σπουδαίο σόουμαν
Τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση στο Στενό του Χορμούζ
ΥΠΕΝ: Γεωτρύπανο αρχές του 2027 στο Ιόνιο για τους υδρογονάνθρακες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr