Μητσοτάκης: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα με ορίζοντα τριμήνου

Σε συνομιλία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου.

Σημείωσε ότι αυτή η αναταραχή δεν πρέπει να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης» τόνισε ο πρωθυπουργός.