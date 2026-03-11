Back to Top
Μητσοτάκης: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα με ορίζοντα τριμήνου

Τι είπε σε συνομιλία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σε συνομιλία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου.

Σημείωσε ότι αυτή η αναταραχή δεν πρέπει να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης» τόνισε ο πρωθυπουργός.

