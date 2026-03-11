Πάτρα: Οι πεζοδρομήσεις φέρνουν αλλαγές στα φανάρια σε πέντε βασικές διασταυρώσεις του κέντρου

Αλλαγές στη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών σε βασικούς κόμβους του κέντρου της Πάτρας δρομολογούνται μετά την απόφαση της δημοτικής επιτροπής να εγκρίνει νέα προγράμματα λειτουργίας για το υφιστάμενο δίκτυο σηματοδότησης.

Οι ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών προσαρμογών που απαιτούνται ύστερα από τις πρόσφατες παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης.

Η ανάγκη για τις αλλαγές προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης και την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Μαιζώνος, καθώς και της οδού Τριών Ναυάρχων, παρεμβάσεις που επηρεάζουν τη ροή της κυκλοφορίας σε κεντρικές διασταυρώσεις.

Προβλέπεται τροποποίηση των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης σε πέντε βασικούς κόμβους: τις διασταυρώσεις Μαιζώνος - Γούναρη και Γούναρη - Ρήγα Φεραίου, Μαιζώνος - Πατρέως και Πατρέως - Ρήγα Φεραίου, Μαιζώνος - Κολοκοτρώνη και Κολοκοτρώνη - Ρήγα Φεραίου, Μαιζώνος - Ερμού, Τριών Ναυάρχων - Όθωνος Αμαλίας.

Οι παρεμβάσεις συνδέονται με τον χαρακτηρισμό ως πεζοδρόμων της οδού Μαιζώνος στο τμήμα από την οδό Αράτου έως τη Γούναρη και της οδού Τριών Ναυάρχων από την Αγίου Ανδρέου έως την Όθωνος Αμαλίας.

Με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης εντάσσεται στα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όταν πρόκειται για το δημοτικό οδικό δίκτυο.

Οι σχετικές μελέτες έχουν ήδη εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα αναλάβει και την υλοποίηση των παρεμβάσεων μετά την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου και τον σχετικό έλεγχο νομιμότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν αρνητικά τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ενώ δεν προβλέπονται αλλαγές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς που εξυπηρετούν την περιοχή.