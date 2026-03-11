Ουάσινγκτον: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου

Το συμβάν σημειώνεται σε περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον, όταν όχημα έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου λίγο πριν τις 7 (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να κλείσουν οι δρόμοι γύρω από το προεδρικό συγκρότημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, η σύγκρουση έγινε σε πύλη στη διασταύρωση των οδών Connecticut Avenue και H Street, στη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και κρατείται από την Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία τον ανακρίνει για το περιστατικό.
Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Το συμβάν σημειώνεται σε περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από σειρά επιθέσεων που καταγράφηκαν από τότε που η Ουάσινγκτον ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν.
Το Σάββατο, δύο φερόμενα μέλη του Ισλαμικού Κράτους πέταξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά τη διάρκεια διαδήλωσης έξω από την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης.
Την επόμενη ημέρα, μετά τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ένοπλος ισλαμιστής άνοιξε πυρ σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας 15 ακόμη.
Πάτρα: Οι πεζοδρομήσεις φέρνουν αλλαγές στα φανάρια σε πέντε βασικές διασταυρώσεις του κέντρου
Ελληνόκτητο ένα από τα τρία πλοία που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ
Άγιος Νικόλαος: Ακινητοποιήθηκε συρμός σε σταθμό του ΗΣΑΠ – «Υπήρχε μυρωδιά και έβγαιναν καπνοί» καταγγέλλουν επιβάτες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr