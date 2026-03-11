Ουάσινγκτον: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον, όταν όχημα έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου λίγο πριν τις 7 (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να κλείσουν οι δρόμοι γύρω από το προεδρικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, η σύγκρουση έγινε σε πύλη στη διασταύρωση των οδών Connecticut Avenue και H Street, στη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και κρατείται από την Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία τον ανακρίνει για το περιστατικό.

Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το συμβάν σημειώνεται σε περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από σειρά επιθέσεων που καταγράφηκαν από τότε που η Ουάσινγκτον ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν.

Το Σάββατο, δύο φερόμενα μέλη του Ισλαμικού Κράτους πέταξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά τη διάρκεια διαδήλωσης έξω από την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Την επόμενη ημέρα, μετά τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ένοπλος ισλαμιστής άνοιξε πυρ σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας 15 ακόμη.