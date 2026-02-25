Πάσχα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία

Επιστρέφοντας από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, οι μαθητές και οι μαθήτριες στρέφουν πλέον το βλέμμα στις διακοπές του Πάσχα 2026.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τελευταία ημέρα μαθημάτων για όλες τις βαθμίδες, είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου ενώ στις 6 Απριλίου ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα, με κορύφωση την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για 16 ημέρες, έως την Κυριακή του Θωμά στις 19 Απριλίου. Η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες αναμένεται στις 20 Απριλίου.

Η 25η Μαρτίου

Ενδιάμεση «ανάπαυλα» για τη σχολική κοινότητα, είναι η επίσημη αργία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ανήμερα της επετείου, θα γίνει η διεξαγωγή των παρελάσεων. Να σημειωθεί, ότι επειδή η αργία φέτος είναι Τετάρτη, οι σχολικοί εορτασμοί θα γίνουν την παραμονή, Τρίτη 24 Μαρτίου ενώ τη συγκεκριμένη ημέρα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.