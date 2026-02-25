Κυψέλη: Η στιγμή που η μητέρα έρχεται αντιμέτωπη με τον 64χρονο μετά τις απόπειρες βιασμού στις κόρες της

Νέα πλάνα «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας από τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε η μητέρα στην Κυψέλη, στην προσπάθειά της να σώσει την 25χρονη κόρη της και ΑμεΑ, από τα χέρια του 64χρονου.

Ο άνδρας είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας, και εκμεταλλευόμενος την απουσία της μητέρας, εισέβαλε στο σπίτι για να κακοποιήσει σεξουαλικά την νεαρή γυναίκα. Χάρη στην άμεση παρέμβαση της μητέρας της, η 25χρονη αλλά και η αδελφή της γλίτωσαν από βέβαιο βιασμό.

Στα νέα πλάνα φαίνεται η στιγμή που η μητέρα μπαίνει στο σπίτι της στην Κυψέλη και έρχεται τετ α τετ με τον 64χρονο. Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να μπαίνει με κρυφό αντικλείδι στο σπίτι και να πηγαίνει προς το δωμάτιο όπου ήταν η 25χρονη ΑμεΑ για να την κακοποιήσει σεξουαλικά. Ο 64χρονος προσπάθησε να βιάσει και την δίδυμη αδελφή της. Στην ιατροδικαστική εξέταση που έγινε, φάνηκε πως η μία από τις αδελφές είχε υποστεί ασελγείς πράξεις και όχι βιασμό ενώ στην δεύτερη έγινε απόπειρα βιασμού.

Η μητέρα αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά στο σπίτι της, όταν άκουσε από την κάμερα, τα κορίτσια της να κλαίνε. Κατευθείαν έτρεξε στο σπίτι, ζήτησε εξηγήσεις από τον 64χρονο και απείλησε πως θα καλέσει την αστυνομία.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: