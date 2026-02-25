Πάτρα: Στο Εφετείο Πάτρας σήμερα η υπόθεση των 7 αντιεξουσιαστών

Στο Εφετείο Πατρών εκδικάζεται σήμερα, σε δεύτερο βαθμό, η υπόθεση ενός εκ των επτά κατηγορούμενων που είχαν συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2023 στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Πάτρα.

Η υπόθεση, η οποία είχε προκαλέσει έντονη δημοσιότητα, αφορά σειρά ληστειών και άλλων αδικημάτων που αποδόθηκαν σε πρόσωπα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Σε πρώτο βαθμό, το δικαστήριο είχε προχωρήσει σε μερική αποδοχή του κατηγορητηρίου, επιβάλλοντας καταδίκες για ληστείες και συναφή αδικήματα, ενώ δεν είχε κάνει δεκτές ορισμένες από τις βαρύτερες κατηγορίες.

Σήμερα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο καλείται να επανεξετάσει το σύνολο της υπόθεσης και του αποδεικτικού υλικού, με την υπεράσπιση να αμφισβητεί τον αποδεικτικό πυρήνα της πρωτόδικης απόφασης και να θέτει ζητήματα δικονομικών εγγυήσεων.

Έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας έχουν συγκεντρωθεί άτομα σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους κατηγορούμενους, ενώ η Αστυνομία έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, λόγω της προγραμματισμένης κινητοποίησης.







