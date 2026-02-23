Δυτ. Ελλάδα: Τηλεφωνική απάτη με «βλάβη στο ρεύμα»- Πώς να προστατευτείτε

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας προειδοποιεί τους πολίτες για μια επικίνδυνη μορφή τηλεφωνικής απάτης που έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα.

Οι δράστες προσποιούνται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίζονται ότι υπάρχει σοβαρή ηλεκτρολογική βλάβη στην οικία του θύματος, όπως βραχυκύκλωμα ή κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι απατεώνες καλούν τα θύματα και τους λένε ότι επίκειται άμεσος έλεγχος ή αποκατάσταση της βλάβης, πείθοντας τους να απομακρύνουν χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα από το σπίτι, υποτίθεται για να τα προστατεύσουν από το βραχυκύκλωμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνεργοί παραλαμβάνουν τα αντικείμενα από προκαθορισμένο σημείο εκτός της οικίας.

Οι αρχές τονίζουν ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ζητά ποτέ από πολίτες να παραδώσουν χρήματα ή τιμαλφή, καμία τεχνική εργασία δεν απαιτεί απομάκρυνση αντικειμένων και οι επίσημοι τεχνικοί φέρουν πάντα υπηρεσιακή ταυτότητα και δεν ζητούν χρηματικά ποσά επιτόπου.

Η Αστυνομία συμβουλεύει τους πολίτες να μην πείθονται από τηλεφωνικές υποδείξεις αγνώστων, να μην τοποθετούν χρήματα ή τιμαλφή εκτός της οικίας τους, να ζητούν τα στοιχεία του καλούντος και να επικοινωνούν οι ίδιοι με τον επίσημο αριθμό του ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, συνιστά να ενημερώνονται οι συγγενείς και ιδιαίτερα τα ηλικιωμένα άτομα για την απάτη και να ειδοποιείται άμεσα το 100 σε περίπτωση υπόνοιας ή απόπειρας εξαπάτησης.