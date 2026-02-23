Βελούχι: Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 74χρονος ορειβάτης

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από έρευνες των σωστικών συνεργείων στο Βελούχι ο 74χρονος ορειβάτης που αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου.

Στην περιοχή επικραοτύσε σήμερα ηλιοφάνεια, γεγονός που προσέφερε πολύ καλύτερη ορατότητα και τη δυνατότητα περισσότερων και ευρύτερων προσβάσεων σε δύσβατα σημεία του βουνού, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό του.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το βράδυ του Σαββάτου όσο και χθες το απόγευμα, τα σωστικά συνεργεία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο χιονοδρομικό κέντρο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πυκνή ομίχλη δεν επέτρεπαν τη συνέχιση των ερευνών με ασφάλεια.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.