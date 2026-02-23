Πάτρα: Θρήνος για την Αλεξία Κωνσταντάρα- Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Η 45χρονη Αλεξία Κωνσταντάρα του Διονυσίου έχασε τη ζωή της, τα ξημερώματα της Κυριακής σε ένα τραγικό τροχαίο στην Πάτρα, στην περιοχή της Οβρυάς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2:30, στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδυσσέα Ανδρούτσου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα αυτοκίνητο εκτράπηκε της πορείας του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρέσυρε και ξήλωσε πινακίδα επιχείρησης, προτού ακινητοποιηθεί. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν την ένταση της σύγκρουσης και τις σοβαρές ζημιές που υπέστη το όχημα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ωστόσο για την Αλεξία Κωνσταντάρα ήταν πλέον αργά. Εκτός από τη θανατηφόρα περίπτωση, αναφέρθηκαν και τραυματισμοί άλλων επιβατών.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, προσπαθώντας να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η άτυχη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο με τόσο ξαφνικό και βίαιο τρόπο.