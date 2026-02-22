Καθαρά Δευτέρα: Tα μυστικά για το πέταγμα του χαρταετού - Ποιος είναι ο ιδανικός άνεμος και ποια περιοχή να επιλέξετε

Τα επιστημονικά μυστικά για το πέταγμα του χαρταετού αποκαλύπτει ο Θοδωρής Κολυδάς σε άρθρο του ενόψει της Καθαράς Δευτέρας.

Όπως αναφέρει στο kolydas.eu, με καθαρά μετεωρολογική ματιά το κλειδί είναι ένα: Η σταθερότητα του ανέμου. Ο χαρταετός είναι ένα αεροδυναμικό σώμα για το οποίο ισχύουν ό,τι και για το φτερό ενός αεροπλάνου και τη συνεχή και ομοιόμορφη ροή αέρα. «Ο χαρτετός

Από μετεωρολογικής πλευράς η ιδανική συνθήκη είναι ένας σταθερός άνεμος 10-18 χλμ./ώρα (περίπου 3-4 μποφόρ) καθώς σε αυτή την ένταση ο αέρας παρέχει επαρκή δυναμική πίεση ώστε η άνωση να υπερνικά το βάρος του χαρταετού χωρίς να δημιουργεί υπερβολικές καταπονήσεις στον σκελετό και στο σκοινί.

Τι συμβαίνει όμως όταν ο άνεμος παρουσιάζει ριπές; Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά αεροδυναμικά μια ριπή αυξάνει σγιγμιαία τη δυναμική πίεση κα ι άρ την άνωση, πράγμα ου μπορεί να ακούγεται θετικό αλλά στην πράξη διαταρρ΄σεει την ισορροπία. Ο χαρταετός ανεβαίνει απότομα, μεταβάλλει τη γωνία πρόσπτωσης και αν η ριπή ξεπεράσει κάποιο όριο, μπορεί να ανατραπεί ή να «βουτήξει».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, «ο χαρταετός αγαπά το στρωτό ρεύμα και δυσκολεύεται στο τυρβώδες περιβάλλον».