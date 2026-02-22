Καιρός: Χωρίς βροχές και με ξηρή ατμόσφαιρα από τα μέσα της εβδομάδας

Την «ξηρή» προοπτική του καιρού για τις επόμενες ημέρες περιγράφει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, κάνοντας λόγο για σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων και επικράτηση σταθερών συνθηκών.

Όπως αναφέρει, το βόρειο ρεύμα που επικράτησε στα ανατολικά τμήματα της χώρας υποχωρεί βαθμιαία, με αποτέλεσμα οι περισσότερες περιοχές να περάσουν σε φάση χωρίς φαινόμενα. Μόνο στη Βόρεια Κρήτη θα διατηρηθούν τοπικές βροχές.

Αναφορικά με την Καθαρά Δευτέρα, σημειώνει ότι ο καιρός θα κυλήσει με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, ενώ οι βροχές στη Βόρεια Κρήτη θα σταματήσουν σταδιακά. Οι βοριάδες θα ευνοήσουν το πέταγμα του χαρταετού, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται περί τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, από τα μέσα της εβδομάδας και για έξι έως επτά ημέρες δεν αναμένονται βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο ξηρή, με βοριαδάκι που θα καθαρίζει τον ορίζοντα και θα περιορίζει την υγρασία, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για μετακινήσεις και δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: